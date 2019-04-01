İstanbul'da CHP'nin sandıktaki usulsüzlük skandalları gündeme bomba gibi düştü. Tam 319 bin 500 geçersiz oy olduğunun ve AK Parti'nin 17 bin 410 oyunun diğer partilere verildiği gerçeğinin belgeleriyle ortaya çıkmasının ardından AK Parti yönetimi, oyların sağlıklı bir şekilde sayımı ve akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi adına gerekli yasal işlemleri başlatılacağını duyurdu.







İMAMOĞLU USULSÜZLÜKLERİ KABULLENDİ

CHP'nin adayı İmamoğlu, usulsüzlük skandallarının belgeleriyle ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada milli iradenin sandığa tecellisinin önüne geçen, belki de seçimin kaderini değiştirecek usulsüzlük skandalını inkar edemedi. Yüz binlerce oyun geçersiz olduğu ve on binlerce oyun AK Parti yerine diğer partilere yazıldığı gerçeğini kabullenen İmamoğlu, skandalı küçümseyerek "300 bin geçersiz oy üzerinden bir manipülasyon oluşturmak, strateji geliştirmek tamamen yanlıştır. Aradaki fark ciddi bir sayıdır. 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır." sözleriyle geçiştirme ve oldubittiye getirme peşine düştü.

İMAMOĞLU'NUN KORKUSU BOŞA DEĞİL!

Usulsüzlük skandalını kabullenen fakat küçümseyerek oldubittiye getirmeye çalışan İmamoğlu'nun korkusu boşuna değil! İmamoğlu'nun "seçim sonuçlarını etkilemez" iddiasının aksine Binali Yıldırım bu sabah açıklama yapmış, resmi rakamlarla konuşarak geçersiz oyların seçimin kaderini değiştirebileceğini söylemişti.



İşte Binali Yıldırım'ın o açıklaması:

2014'te iptal olan 440 bin aradaki fark 660 bin idi. İptal oyların tamamı kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. Buradaki fark ise sonucu değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmışsa olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla. İptal edilen oylar, aradaki farkın 10,5 katı sonucu değiştirebilir. Biz AK Parti olarak bugüne kadar 15'inci seçimimiz. Her defasında da partimizin tecrübeli kadroları sandık başlarında tutanakları alırlar, bu veriler teşkilatımıza gelir.

NÖBET ADI ALTINDA SOKAK ÇAĞRISI

Yüz binlerce oyun geçersiz olduğunu kabullenen fakat gerçeğin ortaya çıkması adına gerekli hukuki adımların atılmasından korkan İmamoğlu, partilileri "nöbet" adı altında seçim kurullarına çağırdı. İmamoğlu'nun bu provokatif çağrısıyla; şüphelerin giderilmesi adına resmi makamlarca atılacak olası bir adım halinde partilileri kışkırtıp oyların yeniden sayımını engelleme peşinde olduğu düşünülüyor.







KENDİNİ BAŞKAN İLAN ETTİ

Oldubittiyle kendini başkan ilan ederek olası bir yeniden sayımda farklı sonuç çıkması halinde algı yaratma ve provokasyon peşine düşen İmamoğlu, onca usulsüzlüğe ve oy hırsızlığına rağmen sosyal medya hesabına "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazdı.





İŞTE BELGELERİYLE SANDIKTAKİ USULSÜZLÜKLER: