Bahçeli'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

MHP Lideri Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki haktır, titizlikle incelenmeli." diye konuştu.
Ayrıntılar gelecek...
MHP Lideri Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki haktır, titizlikle incelenmeli." diye konuştu.
Ayrıntılar gelecek...
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