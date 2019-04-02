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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 16:57

Bahçeli'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki haktır, titizlikle incelenmeli." dedi.

Bahçeli'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

MHP Lideri Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki haktır, titizlikle incelenmeli." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

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