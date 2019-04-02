AK Parti'den yerel seçimlerle ilgili önemli açıklama

Yerel seçimlerle ilgili hile ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı açıklamasında İstanbul'daki tüm sandıklara itiraz edildiğini duyurarak, "Tüm vatandaşlarımızın oy hakkına birlikte sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

İşte Şenocak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Usulsüzlükler olarak fahiş farklar ve hatalar tespit etmiş durumdayız. İtirazlarımızı bugün itibarıyla tüm ilçeler için yapmış bulunmaktayız. İşte size yeni bazı örneklerimizi göstereceğiz.

Gördüğünüz gibi Binali Bey'in aldığı oylar ilçe seçim kurulunda bu verileri giren görevliler kimse bunları sadece 0 olarak girmişler. Bunu kim yapıyor ve yapmış ise hukuki olarak da bunun takipçisi olacağız. Bu süreçte oy kullanan seçmenlerimizin hakkını hukukunu koruyacağız. Bu sürecin en adil şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın oy hakkına birlikte sahip çıkmamız gerekiyor.

Bu süreci yönetme noktasında ilçe ve il kurullarını ve herkesi daha özverili olmaya davet ediyorum.

"CETVEL VE TUTANAK RAKAMLARINI SIFIR OLARAK KAYDEDEMEZSİNİZ"

Tümü demiyoruz ama orada görev sorumluluğunu farklı şekilde yansıtanlar hakkında konuşuyorum. Burada cetvel ve tutanak olarak birbirini tutan sonuçları sıfır olarak kaydedemezsiniz.

GEÇERSİZ OYLAR

Geçersiz oyların sayılması noktasında da yine devam ediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi. seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy durumu ile karşı karşıyayız.

MUHTAR PUSULASI YOK DİYE GEÇERSİZ SAYAMAZSINIZ

Tek zarf uygulaması bu seçimde ilk kez uygulanmıştır. Örneğin vatandaş belediye için oy kullanmış, muhtar için kullanmamışsa zarfın içinde eksik pusula olduğu için binlerce oy geçersiz sayılmış! Değişiklikten sonra bu şekilde bir geçersizliğin olması söz konusu değil.

Bu durumlar vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir.