31 Mart 2019 Edirne yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Edirne seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Edirne yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Edirne yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz. Edirne'nin, ilkçağda Orta Asya'dan göç edip buraya yerleşen Traklar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Daha sonraları, Büyük İskender zamanında Roma İmparatorlarından Hadrianus tarafından yeniden kurulmuşçasına imar edilen şehir, onun adına izafeten Hadrianapolis olarak anılmıştır.

31 MART EDİRNE SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

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CHP EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RECEP GÜRGAN KİMDİR?

Recep Gürkan, 1964 yılında Edirne İpsala'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimimi İpsala'da tamamladı. 1983 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksekokulu'ndan, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.

1998-2003 tarihleri arasında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde, şube müdürlüğü ve milli eğitim 2004 yılında Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon müdürlüğü görevi ile birlikte Edirne Valiliği Sınır Ötesi İş Birliği faaliyetleri ve Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarında görev aldı.

Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valiliklerince kurulmuş bulunan Trakya Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

2005 yılında Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine atandı. 10 Mart 2011 tarihinde CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa etti.

Üniversite Yönetim Kurulu ile Üniversite Senatosu raportörlüklerini yürüttü. Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. yönetim kurulu kurucu üyeliği yaptı.

Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği, Edirne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Edirne Turizm Derneği, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünün kurucu üyelikleri ve yöneticiliklerinde bulundu.

1990-1995 yılları arasında Eğitim-İş Edirne İl Başkanlığı ile daha sonra kurulan Eğitim-Sen Genel Merkez kurucu üyesi ve yöneticisi olarak görev yaptı.

2010 yılında "Yılın En Başarılı Bürokrat" ödülünü aldı. 3 Nisan 2011 tarihinde yapılan üye bazında ön seçimde 1. sırada seçilerek CHP Edirne Milletvekili adayı oldu.

12 Haziran 2011 seçimlerinde CHP Edirne Milletvekili olarak seçildi. TBMM'de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

2013 yılı Mart ayında "yilineniyisi.com" tarafından düzenlenen ankette "Yılının Milletvekili" ödülünü almaya hak kazandı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP Edirne Belediye Başkanı olarak seçildi.

2014 yılında Beşiktaş Platformu Genç Profesyoneller tarafından "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

ORC Araştırma Şirketi'nin, 2-10 Ocak 2015 tarihleri arasında, 81 ilde 12 bin 600 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2014 yılının 'En Başarılı' il belediye başkanları arasında birinci seçildi.

2015 yılı Ocak ayında Mebus Haber Dergisi tarafından "Yılın Başarılı Siyasetçisi Ödülü" ne layık görüldü.

2015 Şubat ayında Siyaset Dergisi'nin 20. yılına özel yaptığı anketlerde okuyucular tarafından "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

2016 yılı Mart ayında Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri Töreni'nde "Tarihi Elektrik Fabrikası'nın Restorasyonu" Projesi ile Bilim ve Tarih Ödülü'ne layık görülen Başkan Gürkan, ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

2016 yılı Mayıs ayında Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nce 12'ncisi düzenlenen "Kent ve Yaşam Ödülleri" kapsamında Jüri tarafından, odalar, esnaf birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarını Edirne ortak paydasında buluşturma başarısını sağladığı için "Kent Dayanışması Ödülü" ne layık görüldü.

2016 yılı Haziran ayında Edremit Belediyesi tarafından Usta Sanatçı Tuncel Kurtiz anısına düzenlenen Kaz Dağları Doğal Yaşam Ödülleri Töreni'nde "Yılın En İyi Çevreci İl Belediye Başkanı Ödülü" ne layık görüldü.

Eylem ve Yiğit adında iki çocuğu var.

Recep Gürkan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Edirne Belediye Başkan adayı oldu.

EDİRNE TARİHİ

Edirne'nin, ilkçağda Orta Asya'dan göç edip buraya yerleşen Traklar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Daha sonraları, Büyük İskender zamanında Roma İmparatorlarından Hadrianus tarafından yeniden kurulmuşçasına imar edilen şehir, onun adına izafeten Hadrianapolis olarak anılmıştır. Bir aralar Bulgar egemenliğine geçmiş ve 1361 yılında I. Murat zamanında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilene dek Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar 92 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtı olan kent, daha sonraki yıllarda "Paşa Sancağı" adıyla Rumeli Beylerbeyliği'ne bağlı bir vilayet olarak kalmıştır. İmparatorluğun üniversite kenti olarak tanınan 17 yy.' da Avrupa'nın en büyük beşinci şehri haline gelmiş olan Edirne, 1990 nüfus sayımına göre Trakya'nın İstanbul' dan sonra ikinci büyük kentidir.