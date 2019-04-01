31 Mart 2019 Çorum yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Çorum seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Çorum yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Karadeniz Bölgesinin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum İli Anadolu kültür mozayiği içerisinde eşsiz bir konuma sahiptir. Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum'da, ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa bulunmaktadır.

31 MART ÇORUM SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

CHP ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZGÜR KILIÇ KİMDİR?

Özgür Kılıç, 1975 yılında Çorum'da doğdu. Kılıç, eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç kendi işletmesinde faaliyet göstermektedir. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Meclis üyesi seçilirken, Çorum İnşaat Mühendisleri Odası'nın Başkanlığını da sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özgür Kılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Çorum Belediye Başkan adayı oldu.

AK PARTİ ÇORUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HALİL İBRAHİM AŞKIN KİMDİR?

AK Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın 1973 yılında Çorum/Merkez Boğacık Köyünde dünyaya geldi.

Üniversite eğitimi dışındaki tüm hayatı Çorum/Merkez'de geçti. İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, orta-öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Halil İbrahim Aşgın yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamladı. Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Meslekı Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmakta olup, bu görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etti.

AK Parti tarafından Çorum'da belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin yanı sıra yerel yönetimler ve siyaset üzerine akademik çalışmaları da bulunan ve aktif olarak sivil toplum faaliyetlerinde de yer alan Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.

ÇORUM TARİHİ

Karadeniz Bölgesinin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum İli , Anadolu kültür mozayiği içerisinde eşsiz bir konuma sahiptir. Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum'da, ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa bulunmaktadır. Hattuşa Anadolu'nun kalbinde, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış ülkemizdeki 9 değerden biridir. Hitit uygarlığı en az Mısır Uygarlığı kadar eski ve zengin bir uygarlıktır. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması metin tabletleri Boğazköy'de bulunmuştur. Hititlerin diğer önemli kült (dini) merkezlerinden sayılan, arkeolojide Arinna olarak bilinen Alacahöyük Ören Yeri; 13 Kral Mezarı , Hatti Tunç Güneş Kursu ve Sfenksli Kapıları ile görülmeye değer tarihi bir yerdir. Ulu Önder Büyük Atatürk'ün bizzat direktifleriyle ilk milli kazılarımızın başlangıç noktası olması ile de önem arzeder.

Ortaköy İlçesindeki Şapinuva ören yeri de büyük bir Hitit kenti olup, hala sürmekte olan kazı çalışmalarında bol miktarda yazılı belge ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, 1990 yılında başlatılan ve kongre dili Türkçe olan "Hititoloji Kongresi" her üç yılda bir düzenlenmekte olup, 6 yılda bir de Çorum'da gerçekleştirilmektedir. Bu kongreye dünyanın bir çok yerinden bilim adamı katılmaktadır. Hitit uygarlığının yanısıra, her biri sanat şaheseri olan Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait; cami, köprü ve kalelerle süslü Çorum, yayları ve İncesu Kanyonu gibi doğal güzellikleri ile de görülmeye değer bir yerdir. Meşhur leblebisi, Osmancık ve Kargı'da üretilen kaliteli pirinçleri dünyaca tanınmaktadır.