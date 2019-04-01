31 Mart Burdur'da kim kazandı? İşte il ve ilçe seçim sonuçları

31 Mart 2019 Burdur yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Burdur seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Burdur yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Burdur belediye başkanının kim olacağı merak ediliyor. Eski bir tarihe sahip olan Burdur ile Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinin Göller Yöresinde yer alan ilerimizden birisidir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Burdur özellikle kavimlerin geçişlerine şahit olmuştur

31 MART BURDUR SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

2019 PARTİ PARTİ BURDUR İLÇE ADAYLARI KİMLER?

Ali Orkun Ercengiz – CHP

Deniz Kurt – AK Parti

Musa Sayar – Saadet Partisi

Tahir Mahir Öztürk – Vatan Partisi

Taner Taş – HDP

Uğur Şen – MHP

Burdur ili tarihi

Eski bir tarihe sahip olan Burdur ile Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinin Göller Yöresinde yer alan ilerimizden birisidir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Burdur özellikle kavimlerin geçişlerine şahit olmuştur. Malazgirt Savaşından sonra Türklerin geldiği Burdur, Gred Çağında Psidya diye adlandırılırdır. Anadolu Selçuklu Devleti toprakları himayesine giren Burdur, Anadolu Selçuklu Devleti'nden sonra Hamitoğulları Beyliğine geçmiştir. Yıldırım Beyazıt, 1391 tarihinde Burdur'u Osmanlı topraklarına katmış ve Cumhuriyet'in ilanından sonra da günümüze kadar gelmiştir.

Burdur tarihçesi

Burdur'un tarihi Neolotik Çağa kadar inmektedir.1957-1960 yılları arasında Prof.J.Mellaart tarafından Hacılar'da yapılan kazılarda Neolitik kültürün bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular M.Ö.7000 yıllarına inmektedir. Yine 1978-1988 yılları arasında Kuruçay Höyükte ve 1989-1992 yılları arasında Bucak Höyücek Höyükte Prof.Dr.Refik DURU tarafından yapılan kazılarda da Neolitik çağın kültürüne rastlanılmıştır. Bu çağın en önemli özelliği: İnsanların,hayvanları evcilleştirmesi,çanak-çömlek yapımını öğrenmiş bulunmasıdır.

Anadolu'nun ilk heykelcikleri olarak bilinen ANA İLAHE'yi temsil eden pişmiş toprak figürünler ve süs eşyaları Neolitik Çağda Hacıların en önemli eserleridir. Kalkolitik Çağ;Neolitik çağdan sonra gelen M:Ö.5400-3000 yılları arasındaki çağdır. Bu çağda taş,kemik ve ağaç aletlerin yanısıra,madenin de kullanılmaya başlamış olması en önemli özelliğidir. Kuruçay Höyükte bulunan madeni keskiler,ok uçları gibi aletler çağın özelliğini yansıtırlar. Ayrıca Uğurlu Höyük,Kızılkaya Höyük,Karamanlı Çamur Höyük,Tefenni Beyköy Höyükte bu çağı destekleyen malzemeler elde edilmiştir. MÖ. 3000-2000 yılları arasına tarihlenen Eski Tunç Çağında,medeniyet daha gelişmiş,taş aletlerin yerini tunçtan yapılan aletler almıştır.