31 Mart 2019 Çankırı yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Çankırı seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Çankırı yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Çankırı ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildir. Kuzey ilçeleri Karadeniz Bölgesi'nde kalan il, kuzeyde Karabük ve Kastamonu, doğuda Çorum, güneydoğuda ve Kırıkkale, güneyde Ankara ve batıda Bolu ileriyle çevrilidir. 2010 TUIK verilerine göre ilimizde merkez ilceyle beraber 12 ilce, 19 belde ve 366 köy vardir.

31 MART ÇANKIRI SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

ÇANKIRI TARİHİ

Çankırı ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildir. Kuzey ilçeleri Karadeniz Bölgesi'nde kalan il, kuzeyde Karabük ve Kastamonu, doğuda Çorum, güneydoğuda ve Kırıkkale, güneyde Ankara ve batıda Bolu ileriyle çevrilidir. 2010 TUIK verilerine göre ilimizde merkez ilceyle beraber 12 ilce, 19 belde ve 366 köy vardir.

Tarihi Çankırı,yurdumuzda İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir.Çankırı'nın adı, Batılı kimi gezginler tarafından "Çangırı" ya da "Çengiri" biçiminde yazılmıştır. Kent eski Gangra adlı kentin yerinde kurulmuştur. Önceleri Paphlagonia'ya bağlıydı. Sonra Pontus devletine, ardından da Galatia'ya bağlandı. Galatia hükümdarı Deiotarus, Gangra'yı merkez yaptı. M.Ö. 25'te Roma imparatorluğunun topraklarına katılan yöre, Bizanslılar zamanında bir ara sürgün yeri idi. Kimi kaynaklarda anılan Germanikopolis kentinin Gangra olduğu sanılıyor. Emeviler zamanında İslam orduları birkaç kez saldırdılarsa da bu kaleyi ele geçiremediler.