31 Mart 2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Diyarbakır seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Diyarbakır yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? 31 Mart yerel seçim sonuçlarının sonrasında Diyarbakır'ın yeni belediye başkanı açıklanacak. Diyarbakır Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Diyarbakır'a ev sahipliği yapan tarihî bir ildir. Merkez ilçesiyle birlikte 17 ilçesi bulunur. Ülkenin doğusundaki en kalabalık metropolüdür.

31 MART DİYARBAKIR SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AK PARTİ DİYARBAKIR ADAYI CUMALİ ATİLA KİMDİR?

Cumali Atilla, 1964 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu. Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Etimesgut Kaymakamı olarak kamu hizmetine devam ederken kayyum olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atandı.

Diyarbakır'da görevine başlamasının ardından Atilla şu mesajı paylaşmıştı; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, "İşimiz Gücümüz Diyarbakır" ve "İsteyince Oluyor" sloganları ile çıktığımız yolda, şehrimizin fiziki, ekonomik, sosyal, ve kültürel her yönüyle gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürürken, Diyarbakır'ın çağdaş, yaşanabilir, tertemiz bir şehir olması için gayretle çalışıyoruz. Özkaynaklarımızı en güzel şekilde değerlendirerek, yaptığımız yatırımlarla Diyarbakır'ımıza hak ettiği hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışından hareket ederek "Bu şehri, bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz ve herkesin sesine kulak vereceğiz" ilkesiyle siz değerli hemşehrilerimizle beraber; sizlerin huzur ve refahı için her türlü gayreti gösteriyoruz. Dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olup; güler yüzlü, etkin ve kaliteli bir hizmet için, çalışmalarımızı en güzel şekilde sürdürüyoruz. Takım ruhuyla, istişareye dayalı ve ortak akılla hareket ederek siz değerli vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunuyoruz.



Temel hizmet görevlerimizin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımıza eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetler de sunuyoruz. Amacımız siz değerli hemşerilerimizin huzur içerisinde, belediyecilik hizmetlerimizin her alanında en azami şekilde yararlanmanızdır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizde göreve başladığımız ilk günden itibaren Peygamberler ve Sahabeler Şehrimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu şehre ve bu şehrin kadirşinas insanlarına hizmet etmeyi şerefli bir görev olarak görüyoruz. Diyarbakırımızın hak ettiği hizmetleri vatandaşlarımıza sunarken şeffaf, hesap verebilir, kapsayıcı ve kimseyi ötekileştirmeyen belediyecilik anlayışımızla bunu gerçekleştiriyoruz.

Biz belediyecilik hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımıza sunarken vatandaşlarımızı ötekileştirmeden belediye kaynaklarımızı şehrimiz ve halkımız için kullanıyoruz. Bu süreçte belediyemizden farklı beklentileri olan bazı çevrelerin belediyemizi hedef alan söylemlerin içerisinde olduklarını açık bir şekilde görüyoruz.

Bilinmelidir ki belediyemiz halkımızın ve devletimizin bize emanetidir. İçerisinde yetiştiğimiz kültürün bize kazandırdığı anlayışla emanetin kutsi yükünü omuzlarımızda hissederek bu emanete sahip çıkmaya ve kaynaklarımızı kuruşu kuruşuna kıymetli Diyarbakırlılarımızın hizmetinde kullanmaya gayret ediyoruz. Daha güzel bir Diyarbakır'a birlik ve beraberlik içerisinde umut ve azimle ulaşacağımıza olan en içten inancımızla tüm kıymetli Diyarbakırlılarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi sunarız.

DİYARBAKIR TARİHİ

Diyarbakır Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Diyarbakır'a ev sahipliği yapan tarihî bir ildir. Merkez ilçesiyle birlikte 17 ilçesi bulunur. Ülkenin doğusundaki en kalabalık metropolüdür.

Coğrafya Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında, Elcezire'nin (Mezopotamya) kuzeyinde yer almaktadır. Doğuda Siirt ve Muş; batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya; kuzeyde Elazığ ve Bingöl; güneyde ise Mardin illeri bulunmaktadır. Yeryüzü şekilleri açısından genelde dağlarla çevrili, ortası hafif çukurlaşmış görünümdedir ve Güneydoğu Torosların kollarıyla çevrilidir. En yüksek dağı Muş sınırı yakınındaki Anduk Dağıdır (2830m).

İklim İlde sert ve kurak bir yayla iklimi hakimdir. Yazları çok sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Kış aylarında sıcaklık nadiren de olsa -20 derecenin altını görmektedir. Güneydoğu Torosları kuzeyden gelen soğuk rüzgârları kestiği için kışları Doğu Anadolu'ya nazaran daha az soğuktur. Senelik yağış miktarı 496 milimetredir. Sıcaklık +46,2 °C ile -24,2 °C arasında seyreder.

Bitki örtüsü Diyarbakır topraklarının % 33'ü orman ve fundalık, % 40'ı ekili arâzi ve % 22'si çayır ve meralarla kaplıdır. İlkbaharda her yer yemyeşildir. Yaz aylarında ise dere kenarları dışında her yer bozkırdır, otlar tamâmen kurur. Vadilerde söğüt, çınar, ceviz ve kavak ağaçları, yükseklerde ise meşe, ardıç ve yabânî meyve ağaçları yer alır. Ormanlık arâzi her ne kadar % 33 görülmekteyse de muntazam ormanlık saha çok azalmıştır.

Demografi TÜİK verilerine göre ilin nüfusu, bütün köy ve ilçeleriyle beraber, 2010 itibariyle 1.528.958'dir[2] ve nüfusu ile il Doğu ve Güneydoğu Anadolunun en büyük illerinden biridir. Kilometrekareye düşen insan sayısında Türkiye ortalaması 88 iken Diyarbakır'da bu sayı 95'tir.[kaynak belirtilmeli] 1990-2000 döneminde yıllık nüfus artış hızı binde 21.73 olup binde 18,3 olan Türkiye ortalamasının üstündedir. Diyarbakır şehir merkezinin nüfusu ise 834.854 dir.

Gastronomi Karpuzu ile ünlenen Diyarbakır, ana yemek olarak ciğer kebabı, içli köfte, çiğ köfte, bulgur pilavı, kaburga, keşkek, lebeni; tatlılardan ise burma, kadayıf ve nuriye ile yemek kültürü açısından da zengindir.

Kültür Devlet Tiyatrosu ve Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Diyarbakır il merkezinde yer almaktadır.

Müzeler Diyarbakır (Arkeoloji) Müzesi, Ziya Gökalp Müze Evi, Gazi Köşkü müze evi, Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evi günümüzde Diyarbakır'ın aktif müzeleridir. Robotik bilimin babası[kaynak belirtilmeli] sayılan Diyarbakırlı El Cezeri adına yakın zamanda bir müze açılacaktır.[kaynak belirtilmeli] Müze Dicle Üniversitesi, Dicle Teknokent'te yer alacaktır.

Diyarbakır Müzesi: Diyarbakır'da ilk müze 1934 yılında Ulu Cami'nin devamı olan Senceriye (Zinciriye) Medresesinde açılmıştır. 1985 yılında ise Elazığ Caddesi üzerinde bulunan yeni binasına taşınmıştır. Müzede Neolitik Çağ'dan itibaren Eski Tunç, Urartu, Asur, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine ait eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Çoğunluğu Artuklular döneminden kalma çok sayıda sikke ile yöresel, etnografik nitelikli eserler de müzede teşhir edilmektedir.

Ziya Gökalp Müze Evi: Ziya Gökalp'in doğdu ev müze haline getirilerek, şahsi eşyaları sergilenmektedir.

Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evi: Cumhuriyet devrinin ünlü şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı' nın doğduğu ev 1973 yılında müze haline getirilmiştir. Aynı zamanda Diyarbakır mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan müzede ünlü şairin şahsi eşyaları da sergilenmektedir.

Önemli Yerleri

Diyarbakır Kalesi: Surların uzunluğu 5,5 km, yüksekliği 10–12 metre, kalınlığı 3–5 metredir. Çin Seddi'nden sonra en büyük sur olma özelliğini taşımaktadır. Dicle vadisinden yaklaşık 100 metre yükseklikte geniş bir düzlük üzerine kurulmuştur. Dış kalenin 82 burcu vardır. Burçlar arasında geniş bir yol vardır, bu duvarlar 70 santimetre kalınlığındadır. Burçlar çoğunlukla yuvarlaktır, ancak dört ve altı köşeli olanlar da vardır.

Malabadi Köprüsü: Bu köprü Akkoyunlular zamanından kalma bir tarihi köprüdür. Silvan ilçesinde bulunmaktadır.

Köprüler

Dicle Köprüsü: Köprü, yazıtından anlaşılacağı üzere Mervaniler devrinde Diyarbakır hükümdarı Nizamüddevle Nasr tarafından 1065 tarihinde yaptırılmıştır.

Haburman Köprüsü: Köprünün beş satırlık kitabesinden Zübeyde Hatun tarafından 1179'da yaptırıldığı öğrenilmektedir. Zübeyde Hatun Artuklu Necmüddin Albi'nin (1152-1176) kızı olup, bu köprüyü kendi parası ile yaptırmıştır.