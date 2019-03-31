

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı.



Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.25'de Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna geldi.

Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.



Torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı.



Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ali Köylübay ile sandığa attı.

Yıldırım'ın oy kullandığı "1049" numaralı sandıkta 337 vatandaş ile 5 sandık görevlisi vatandaşlık görevini yerine getirecek.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz." dedi.

Eşi Semiha Yıldırım ve iki torunuyla Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlk ve Ortaokulunda oyunu kullanan Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul'da, Türkiye'nin 80 vilayetinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde ve mahallelerde yerel seçimlerin yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz." diye konuştu.

Hem Tuzla Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve mahallenin muhtarı hem de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için oy kullandıklarını dile getiren Yıldırım, seçimlerin İstanbul ve 39 ilçe için hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, "Seçimlerin kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz, İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZİMKİLER DE DEDESİNE OY İSTİYORLAR"

Sorular üzerine Yıldırım, torunlarının bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, 6 torunu olduğunu, 2'sinin kura ile belirlenerek kendilerine eşlik ettiği esprisini yaptı.

Bir gazetecinin "Kapıdan girerken küçük bir çocuk yanınıza yaklaşarak, oy istedi." şeklindeki sözleri üzerine Yıldırım, "Gayet doğal bir şey. Bizimkiler de dedesine oy istiyorlar." dedi.



ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI

Seçim çalışmalarının iyi geçtiğini, renkli ve keyifli bir kampanya yürüttüğünü vurgulayan Yıldırım, İstanbul'u bir baştan bir başa en az iki kez turladığını, vatandaşlarla bir araya geldiğini, çok güzel anılar yaşadığını, sohbetler yaptığını söyledi. Vatandaşlardan İstanbul'u dinlediğini belirten Yıldırım, "Şimdi artık çalışma zamanı. İstanbul için hizmet üretme, proje gerçekleştirme zamanı." şeklinde konuştu.

Youtube kanalından seçim sonuçlarının paylaşılıp paylaşılmayacağına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Seçim sonuçları hayırlısıyla belli olsun. Bizim kanalı izlemeye devam edin." dedi.

Yıldırım, soru üzerine seçimi evinden ve ofisten takip edeceğini söyledi.