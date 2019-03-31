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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 13:41

Ardahan’da skandalı

Ardahan merkezde bir vatandaşın üstünde oy iki adet oy pusulası fotokopisi tespit edildi. ’ye basılı sahte pusula emniyet güçleri tarafından na bildirildi, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Ardahan’da CHP skandalı

31 Mart Mahalli İdareler Genel leri'nde erken saatlerinden itibaren vatandaşlar oy kullanmaya başladı. genelinde 56 milyon 911 bin 967 seçmen ise sandığa giderek oy kullanacak.

SAHTE OY PUSULASI YAKALANDI
Ardahan şehir merkezinde ise sabah saatlerinde bir skandal yaşandı. Ardahan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde Ardahan emniyet güçleri C. Y. isimli şahıstan şüphelendi. Yapılan arama sonrası sakladığı pusulada , bölümünde yazılı, sahte olduğu belli olan iki adet oy pusulası fotokopisi gördü.

PUSULA SKANDALI SEÇİM KURULUNA BİLDİRİLDİ
Konuyla ilgili olarak merkez ilçe başkanına bilgi verildi ve görüşüldü. Olayla ilgili olarak tutanak tutulup fotokopilerin muhafaza altına alındı. Tutanağın ilçe seçim kuruluna gönderilmesi talimatı da verildi.

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