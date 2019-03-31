Ardahan’da CHP skandalı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde erken saatlerinden itibaren vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Türkiye genelinde 56 milyon 911 bin 967 seçmen ise sandığa giderek oy kullanacak.

SAHTE OY PUSULASI YAKALANDI

Ardahan şehir merkezinde ise sabah saatlerinde bir skandal yaşandı. Ardahan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde Ardahan emniyet güçleri C. Y. isimli şahıstan şüphelendi. Yapılan arama sonrası sakladığı pusulada CHP, bölümünde EVET yazılı, sahte olduğu belli olan iki adet oy pusulası fotokopisi gördü.

PUSULA SKANDALI SEÇİM KURULUNA BİLDİRİLDİ

Konuyla ilgili olarak merkez ilçe seçim kurulu başkanına bilgi verildi ve görüşüldü. Olayla ilgili olarak tutanak tutulup fotokopilerin muhafaza altına alındı. Tutanağın ilçe seçim kuruluna gönderilmesi talimatı da verildi.