AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet vurgunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, "Basının karşısına çıktı. Soru almadan sessizce bırakıp çekti gitti. Mağdur edebiyatı yaptı. Ömer Çelik'i ve şahsımı suçladı. Ben böyle kurnazca bir işi ilk defa görüyorum. Suçladığın kişi senin arkadaşın biz tanımıyoruz ki! Sen vergi kaçır, sonra da pişkin pişkin ortada gez" dedi.



Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları;

"Rakiplerimin yaşantıları, yaptıkları beni ilgilendirmiyor. Israrla altını çizdim. Ama iki konuda da eleştirilerimi sürdürdüm. Birincisi, hakikaten karşıma çıkan rakiplerin şu ana kadar tabi başta CHP adayı olmak üzere bir projeleri yok. Söylemiyorlar da. Ayrıca bilmiyorlar da belediyeciliği. İkinci bir konu, biz bir ittifak içerisindeyiz. Cumhur İttifakı... Karşı tarafın da dürüst olmasını istiyoruz.



Ara ara karşı taraftan tehditler, hoşa gitmeyecek şeyler söyleniyor ama kulaklarımızı kapadık. 15 gün kadar önce bir televizyonda gördüm, CHP adayı diyor ki "Bırakın projeleri falan ne bantlar çıkacak" Allah Allah dedik ne iştir? Bantı mantı bırak kardeşim Ankara'yı ne yapacağını söyle. Bununla ilgili başvurdukları adamları, ne istediklerini onları da şimdi size dağıtabilirim.

Bundan üç ay kadar önceydi CHP adayı hakkında basında bir takım iddialar çıktı. O dönemde bu iddiaların çok da ben üzerinde durmadım. Tavrımı, tarzımı izah ettim. Birçok arkadaş çevrede bu konuya değin dedikleri halde bir cümle bile söylemedim. Çünkü beni ilgilendirmiyordu, cevap vermesi gereken tabi başkalarıydı.

"BEN BÖYLE KURNAZCA İŞİ İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Bütün bu sorulara cevap vermesi gereken bir arkadaş var. O da olayın muhatabı olan Mansur Yavaş... Çıkıp dürüstlükle bunların ne olduğunu, kirli ilişkiler bütünlüğünün neler olduğunu izah etmesi gereken oydu. Biz de bekledik ki oradaki sorulara cevap verecek. Gördüğümüz şu, kısa bir bülten okudu, soru almadan sessizce bıraktı gitti. Ama bir şey daha yaptı; mağdur edebiyatı. Basını, Parti Sözcümüz Ömer Çelik'i ve beni suçladı. Ben böyle kurnazca işi ilk kez görüyorum. 10 yıldır beraber olan sizsiniz, ortaklık yapan sizsiniz." Mansur Yavaş hakkında çıkan 'sahte senet' skandalına ilişkin konuşan Mehmet Özhaseki: Mansur Yavaş hiçbir soruya cevap vermedi. Mağdur edebiyatı yaptı. Basını, Ömer Çelik'i ve beni suçladı. Ben böyle kurnazca bir işi ilk defa görüyorum.

"10 YILDIR SÜREN BİR İŞ İLİŞKİLERİ VAR"

Demek ki bu arkadaşların siyaset tarzı bu. Kirli bir şekilde siyaseti sürdürüyorlar. Bahsedilen bir şahıs var o şahsı ömrümde görmedim. Ticari denilen işin ne olduğunu da bilmiyorum. Mahkeme kayıtlarına göre neredeyse 10 yıldır süren bir iş ilişkileri var. Fakat şimdi o şahıs hakkında suçlarını döküp saçmaya başlıyorlar. O senin arkadaşın. Kriminal suçlu diye belirtiği şahıs her kimse biz görmedik hayatımızda. Senelerce birlikteliğin sürmüş demek ki şimdi menfaat çatışması var.



Kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Yargıtay'ın onadığı ve hükmü kesinleştiği kararı var. Ortada bir sahte senet var. Kendisi hakkında ceza var bu kesin.

Biraz daha devam etse daha çok şeyler çıkacak gibi görünüyor. Sırayla birkaç. Soru sormak istiyorum. Şunu da itiraf edeyim yıllarca ticaretin siyasetin içinde bulundum ama bu kadar kirli ilişki yumağı görmedim.



Sormak istediğim net sorular var;



1-Bu senedi kim düzenledi?

2-Önümde imzalandı demenize rağmen nasıl oluyor da o imza o şahsa ait olmuyor?

3-Bu senedi hangi hizmet karşılığında aldınız?

4-Danışmanlık ücreti olarak aldıysanız bu ücreti sözleşmeniz var mı?

BUNLAR ŞANTAJ DEĞİL Mİ?

Bir konu daha var. Sözleşme ya da vekalet düzenlememe sebebini vergi olarak söylüyor. Vergi kaçırmaya teşebbüs değil mi bu? Bu durumu kendi partililerinize nasıl anlatacaksınız? Valla hayretler içerisindeyim. Beni korkutan bir şey var. Karşıdaki kişiye mesajlar atıyor. Fakülte diplomanı iptal ettiririm diye mesaj atıyor. Bunlar şantaj değil mi?"

"Bak Necmettin baroya raporunu veriyorum öde borcunu konu kapansın" diye mesaj atıyor. "Ailen senin senin sapık olduğunu biliyor mu? Öde kurtul. Kodese hazırlan. Senin düğünün basacağım. Seni Ankara'da yaşatmayacağım." Bütün bunlara bakınca burada tehditkar şantajcı mağrur bir adam görünüyor.

Bunun gibi onlarca mesaj var. "Parayı alırsam bütün bunlara göz yumacağım ama ödemezsen sen görürsün gününü." Bu nasıl bir iştir? Nasıl bir adamdır?

Bana ve parti sözcümüz Ömer Bey'e iftira atıyorsunuz? Bütün bunlara cevap vermeniz gerekirken nasıl olur da masum insanlara iftira atıyorsunuz

Sizde hiç utanma duygusu yok mu Allah'tan korkmuyor musunuz?

Herhalde şimdiye kadar 25 defa mal beyanında bulunmuşumdur. Mal beyanımın ne olduğunu hazırladım şimdi sizlere de dağıtıyorum. Kendilerine de iadeli taahhütlü gönderdim."