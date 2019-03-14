CHP-İP ve SP ile bunlara eklemlenen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sahte senet skandalının odağındaki isim oldu. Yavaş, uzun uzun konuştuğu basın açıklamasında hakkındaki 'sahtecilik' iddialarına cevap veremezken çareyi rakiplerini suçlamakta buldu. Tartışmayı siyasi bir boyuta çekmeye çalışan Yavaş, hakkında kesinleşmiş mahkemenin sahte senet kararlarına da açıklık getiremedi.

İTTİFAKI SAHİP ÇIKTI

Star'ın haberine göre; şoka giren İP ile SP genel başkanları Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu söz konusu 'rezalet' karşısında sessizliğe büründü. İlletin örtülü ortağı PKK'nın siyasi uzantısı HDP de yaşanan gelişmelere tepki gösteremedi. İçinde bulunduğu durumu başka yönlere çekerek geçiştirmek isteyen Yavaş'a AK Parti ve MHP'den ise sert tepki geldi. Ancak adayının karıştığı 'rezaleti' görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Mansur Yavaş düzgün, ahlaklı, mal varlığı ortada olan bir insandır" diyerek sahip çıktı ama söz konusu iddialara Yavaş, gibi Kılıçdaroğlu'da cevap veremedi.

YAVAŞ'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına ilişkin "Bu konuların mahkeme de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim. Çünkü okuduklarımız şu ana kadar bildiklerimizin çok daha ötesinde bir hikaye ile karşı karşıya olduğumuzu ve vatandaşımızın bu hikayenin bütün detaylarını bilmesi gerekiyor. Bu dava sürecini, dava açmaktan bahsettiği herkesin heyecanla beklediğinden hiçbir kuşkumuz yoktur" dedi. "Kriminal olduğunu iddia etiği bu kişiyle yıllardır süren bu dostluğun sebebi, bu yakınlığın, bu bağlantının sebebi nedir" diye soran Sözcü Çelik, Mansur Yavaş'ın açıklamalarıyla ilgili "Kamuoyuna bilerek, kasten ve çarpıtarak maalesef yanlış beyanda bulunmaktadır, yalan bilgi vermektedir. CHP'nin Ankara'ya aday olarak öne sürdüğü ve ittifakın diğer unsurları CHP'nin müttefiklerinin diğer unsurları tarafından da hararetle desteklenen Mansur Yavaş'ın CHP adayının sahte senetle icra takibi yaptığı açıktır.

CEZAYI KABUL ETTİ

Çelik'in, sahte senet ile icra takibi konusunda verilen cezanın Yargıtay'da onandığına ilişkin sözleriyle ilgili Yavaş "Evet ama 6'ncı Ticaret Mahkemesi, bunun infazını durdurdu" dedi.



TÜRKİYE'Yİ TERK EDERİM

İddialara cevap vermek yerine rakibi Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi suçlayan Yavaş'a Özhaseki "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı bu sahte senetle adamı sıkıştırıyor, tehdit ediyor ve para almaya çalışıyor. Ya bundan büyük ayıp olabilir mi" sözleriyle cevap verdi. Özhaseki "Eğer o adamı Mansur Bey'in dediği gibi biz göndermişsek, biz konuşturmuşsak veyahut da benimle ilgili bir şey varsa lütfen çıksınlar, söylesinler, Türkiye'yi terk ederim. Herkesin çok açık olarak sorduğu CHP adayına şu: Kardeşim burada sen bir avukatlık hizmeti mi yapıyorsun? Öyle olduğunu söylüyor. Vekaletini göster? Yok. Peki o zaman sözleşmeyi göster? Kocaman bir dava, 600 bin dolar az bir para değil. Sözleşme de yok ortada. Niye sözleşme yapmadın peki? 'Vergi doğar...' Ne demek ya vergi doğar? Elbette vergi doğacak. Sen vergi mi kaçırıyorsun?" dedi.



BAHÇELİ: YAVAŞ YAVAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİL

MHP Lideri Devlet Bahçeli de adı sahte senetle tahsilat iddialarına karışan CHP Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, Yavaş'ın kullandığı "Yavaş, Yavaş" sloganına atıfta bulunarak "Yavaş yavaş ayrıl" dedi. MHP Lideri Bahçeli, Yavaş ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Kalan 19 günlük sürede de bu konu sürekli tartışma konusu olacaktır. Bana göre hem CHP'ye olan saygısından, hem o partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak birçok ısrara rağmen Kılıçdaroğlu tarafından dayatılarak yapılmış olması dikkate alındığında o zaman kişinin 'Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP'nin temsilinde hem şahsıma hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum' demesi en ahlaki yoldur. Yani büyükşehir belediye başkan adaylığını noktalaması gerekir.