CHP -İP-HDP tarafından aday yapıldı. Sahte senet le işadamından 600 bin dolar almaya kalktı. Skandalla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.deyip mağduru oynadı. Ancak, CHP'nin bir üst düzey yöneticisi gerçeği TAKVİM 'e anlattı. Kılıçdaroğlu 'nun olaydan haberdar olduğunu açıkladı: Ankaralılar grubu, genel başkanı ikna etti. Yavaş, 12 ret oya rağmen aday gösterildi.Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında da sahtekarlığı bildiğini itiraf etti: "Bu iddialar konuşuluyordu. Ama kimse ciddiye almadı."



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, işadamı Necmettin Kesgin adına düzenlenmiş 600 bin dolarlık sahte senetle icra takibi yapmaya kalkıştı. Para cezası aldı. Ceza Yargıtay'ca onaylandı. Ama o "Mağdur" edebiyatı yaptı. İş takibi için el sıkıştığı Kesgin'i suçladı. Hatta Kesgin'in kriminal bir kişi olduğunu anlattı. Hakkında dolandırıcılıktan davaları olduğunu hatırlatarak kendi suçunu örtbas etmeye kalkıştı. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Mansur Yavaş'ın destekçileri bile cevapsız kalan onlarca soru karşısında şaştı kaldı.

ADAYLIKTAN ÇEKİL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahte senet skandalıyla ilgili Mansur Yavaş'a tavsiyede bulundu: "Kişinin, 'Ben soruşturma sonucu alınıncaya kadar, siyasi olarak CHP'nin temsilinde hem şahsıma hem partime bir zarar vermemek, hem de mahalli idareler seçimlerini gölgeye düşürmemek için adaylıktan çekiliyorum' demesi en ahlaki yoldur. Yani diyorum ki; yavaş yavaş ayrıl, kimseyi sıkıntıya sokma...









KURNAZLIK YAPIYOR

Bu arada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Necmettin Kesgin için "Saygıdeğer işadamı" demediğini hatırlattı. Yavaş'a "Hiçbir soruya cevap vermeden mağdur edildiğini iddia etmek, basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil" diyerek sert çıktı.







KESGİN'İ TANIMAM

AK Parti Ankara Adayı Mehmet Özhaseki ise Necmettin Kesgin ile telefonla bile görüşmediğini belirterek, "Eğer o adamı biz göndermişsek çıksınlar söylesinler, Türkiye'yi terk ederim. Bir kere konuştuğumu telefonla konuştuğumu söylesinler, terk eder giderim. Sahte senet var. CHP'nin adayı, adamı sahte senetle sıkıştırıp para almaya çalışmış" dedi.









HERKESİN MERAK ETTİĞİ YENİ SORULAR

Senet yedemin olarak size verilmişse, tahsil etmeye kalkışmak "Emanete ihanet değil mi!"

Vergi vermemek için sözleşme yapmadığını belirttin. Vergi kaçakçılığı suç değil mi?

Senedin önünde imzalandığını söylüyorsun. O zaman nasıl sahte çıkıyor.

Bir avukat sözleşme olmadan nasıl dava takipçiliği yapar...

Senedi sen mi hazırladın, yaksa başkasına mı hazırlattın.

Kriminal dediğin adamla neden iş ortaklığı yaptın...

O senet sahte ise gerçek senet nerede?





TWITTER YORUMLARI:

BİR gün bir bakmışın Mansur'a borçlusun.

KIZILAY'DA boş senet buldum.

Kim doldursun...

VERGİ kaçırmak için sözleşme yapmadığını Yavaş Yavaş itiraf etti...

MANSUR Abi, benim birinde alacağım var. Sen tahsil et... Yarı yarıya gırışsak...

MANSUR Bey senedi almamış ama, almış gibi göstermek için mahkemede yalan beyanda bulunmuş.

ANKARA adayının arkasında hiçbir soru işareti bırakmaması gerekir.

MANSUR Bey, sesini çıkarma oyun artıyor...

ÇOCUK istismarcısıyla nasıl arkadaş oldunuz.

MANSUR Bey, 31 Mart'ta seçilemezseniz, oy vermeyenleri sahte senet düzenleyip icraya verecek misiniz?

SUSMA Mansur, geçen her dakika senet sahtekarı olduğunuzu gösterir...

PROJELERİN arasında "Senet tahsilatı da yaparız" var mı!