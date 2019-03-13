AK Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş 'ın sahte senet skandalı hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Bizim basın toplantımızdan sonra açıklama yaptılar. Bir takım yalan beyanlar var. Bir siyasetçiye yakışmayan beyanlar bunlar.

Beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor.

Benim saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifadem olmamıştır. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz.

Ayrıntılar geliyor...