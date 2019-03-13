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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 12:09

AK Parti'den açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ın sahte senet skandalı hakkında açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti'den Mansur Yavaş açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ın sahte senet skandalı hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Bizim basın toplantımızdan sonra açıklama yaptılar. Bir takım yalan beyanlar var. Bir siyasetçiye yakışmayan beyanlar bunlar.

Beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor.

Benim saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifadem olmamıştır. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz.

Ayrıntılar geliyor...

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