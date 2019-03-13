AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki A Haber'de soruları yanıtladı.



Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları;

MANSUR YAVAŞ SAHTE SENET SKANDALI

Bir kaç ay önce bir gazete yazmıştı orada görmüştüm ama dikkat etmemiştim. Muhatabıyla ilgili bir tanışıklığım yok. Kendisini zamanında yapmış olduğu işlerle ilgili bir iki senedir süren davalar varmış.Okuduğumuz şeyler korkunç şeyler. Benim de dikkatimi çekti. Bizim de bildiğimiz bir iş değil. Konuştuğu insanla ilgili de benim bir tanışıklığım yok, ömrümde görmedim, telefonla da konuşmadım.

Kendisinin zamanında yapmış olduğu işlerle ilgili bir iki sene süren davalar varmış. Gazeteden okuduğum kadarıyla söylüyorum. Bu okuduklarımız korkunç şeyler. Ciddi ciddi soru soruyor gazeteciler, fakat bir tekine cevap vermediler. Gazetecilerin bir tekine soru sorma imkanı bile vermediler. Hayretle baktım ne diyor diye. Beni suçluyor, el insaf ya. O kızdığı, ağır ithamlarla suçladığı adamı ben tanımıyorum ki. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim. Eğer o adamı biz göndermişsek, konuşturmuşsak, benimle ilgili bir şey varsa çıksınlar söylesinler Türkiye'yi terk ederim.

"KOCAMAN BİR DAVA 600 BİN DOLAR AZ BİR PARA DEĞİL!"

Benim üzerimde şantaj yaptı, tehdit etti, şunlar mesajlar... İş takipçiliği var ortada. Herkesin açık olarak sorduğu CHP adayına şu. Sen burada bir avukatlık hizmeti mi yapıyorsun? Öyle olduğunu söylüyor. Vekaletini göster. Yok. Sözleşmeni göster. Kocaman bir dava 600 bin dolar az bir para değil. Niye sözleşme yapmadın peki? "Vergi doğar" Ne demek ya vergi doğar? Sen vergi mi kaçırıyorsun? Mal varlığında göster, göstermiyorsun.

Ortada bir yargı kararı var. Takip ettiği insan gidiyor diyor ki "bu senet benim değil" Ama CHP adayının söylediği 'bu senedi benim yanımda doldurdu, alt tarafını imzaladı verdi"

"KESİNLEŞEN BİR ŞEY VAR. SAHTE SENET VAR"

Ortada bir sahte senet var. Bunun sahte olduğu tescillenmiş. Yargıtay'a gitmiş kesinleşmiş. Bu gerçek mi? Gerçek... Onun dışındaki birçok suçlama devam eden davalar şeklinde sürüp gidiyor. Kesinleşmedikçe bir şey söylemek doğru değil. Ama kesinleşen bir şey var. Sahte senet var. Ve CHP adayı bu sahte senetle adamı sıkıştırıyor, para almaya çalışıyor.

"ANKARA ADAYIYIM DİYEN BİRİSİNE BU YAKIŞMIYOR"

Bundan büyük ayıp olabilir mi? Bunu sorduklarında da "rakibim var ya" diyor... Ya el insaf, bu kadar insafsızlık olur mu? Yalan olur mu? Bu kadar ahlaksızca saldırı olabilir mi? Ben ne adamı gördüm, ne merhabam var. Nasıl oluyor da bu olayı bana getiriyorsun ya. Doğrusunu söylesene neyse. İnsanlardan kaçırma. Hiçbir soruya cevap vermiyor. Gazeteciler soracak cevap vermiyor. Eline bülten tutuşturmuşlar okuyor. Doğrusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım diyen birisine bu yakışmıyor.

SUÇLADIĞININ ADAMLA NEDEN İŞ BİRLİĞİ YAPTIN?

Mal varlığımızn ne olduğu saklı bir şey değil. Savunamayacak bir şeyimizde yok. Mansur Yavaş'ı partisinin sahip çıkacağı bir şeyi yok. Gazeteciler bu konu hakkında haber yapmasın mı? Şimdi bu olay mağdur edebiyatına döndü. Ömer Çelik AK Parti'nin sözcüsüdür. Çıkıp bu konu hakkında soru sormayacak mı? Dürüstçe çıkıp anlat, bu senedi sen mi düzenledin? Suçladığının adamla neden iş birliği yaptın?

MANSUR YAVAŞ'IN "YÜZDE 56" AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş'ın MHP'nin yüzde 56 oyunu alacağım açıklaması hakkında Özhaseki, "Herkesi güldürmek için söylüyor." dedi.

PROJE TEPKİSİ

Ankara gibi bir şehirde kaç tane aday çıktı? Bir tane proje anlatan yok. Bir kitapçık ortaya koyup projesini anlatan kimse çıkmadı. Belediye hizmet yeridir. Ankara'yı nereye taşıyacağımız belli. Projelerimizle Ankara ticarette, kültürde, ekonomide, sanatta vs. bir üst lige çıkacak.

Mansur Yavaş belediyeciliği bilmiyor, Tecrübesi de yok.