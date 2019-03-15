Ekşi Sözlük'te İslam düşmanlığı! Camiye saldırıyı övdüler

Dünya Yeni Zelanda'nın Christchurch ilçesindeki Al Noor camisine yapılan alçak saldırıyı konuşurken Türkiye'de de İslamofobik terörizme destek verenler çıktı. Dünyayı ayağa kaldıran ve lanetlenen olayla ilgili Ekşi Sözlük isimli sicili bozuk internet sitesinde, vahşete destek veren yorumlara yayınlandı.

AÇIK ŞEKİLDE İSLAM DÜŞMANLIĞI YAPTILAR!

Ekşi Sözlük'te saldırı ile ilgili açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa yazan bazı yazarlar İslamiyet'e ve Müslümanlığa olan nefretlerini iğrenç şekilde kustular. Tüm dünya tarafından lanetlenen alçak saldırıyı öven yorumlar yapan şahıslar, olayı adeta takdir etti. Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim." diyerek bu katliama destek verip İslam düşmanlığı yaptı.

KİM BU ŞAHIS?

Yaşanan bu olay sonrası sözlükteki diğer yazarlar kullanıcıya büyük tepki gösterirken, Ekşi Sözlük yetkilileri ise sadece ilgili yorumu ve kullanıcıyı silmekle yetindi. Kutsal değerlere hakaret, terörü destekleme, suçu ve suçluyu övme, halkı kin, düşmanlık ve nefrete sürükleme suçlarını işleyen bu şahsı birçok kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayet ederken; Ekşi Sözlük yetkililerini de göreve çağırdı.

BİLGİLERİNİ EMNİYETE VERİN

Bu şahsın bilgilerinin sözlük yetkilileri tarafından emniyet güçlerine verilmesini isteyen diğer kullanıcılar sözlük yönetiminin de bu skandaldan sorumlu olduğunun altını çizdi.

EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ İLK SKANDAL DEĞİL

Geçmişte de Hz.Muhammed hakkında ağıza alınmayacak ifadelerin yer aldığı Ekşi Sözlük'te İslam düşmanlığı açısından yaşanan bu vukuat ilk değil. Gezi olayları sırasında eylemlere destek vermesi ile de bilinen site yönetimine o günlerde de vatandaşlardan büyük tepki yağmıştı.

Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi olayları sırasında İstanbul'da Ekşi Sözlük yazarlarıyla bir araya gelmiş ve Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu'na gezi olayları sonrası gaz maskesi ve bir de teşekkür sertifikası hediye etmişti. Sedat Kapanoğlu daha sonra Amerika'ya kaçtığı ve Amerikan vatandaşlığı alarak bu ülkeye yerleşti.

İşte bu gece açılan başlık ve gelen iğrenç yorumlardan bazıları:

*bugün yaşasaydı kendisine bir teşhis konması için hastaneye götürülürdü.



*bugün ortaya çıkan sahte peygamberlerden ne gibi bir farkı olduğunu anlayamadığım şahıs. söylentilerden ve bir takım yazılı metinlerden yola çıkarak adına can alan insanların olmasını hep ateistliğimin temel noktası olarak almışımdır. amerikada doğsa umurlarında olmayacak bu şahsa müslüman bir ailede doğdukları için körü körüne tapan insanlar ise ikinci önemli nedenimdir. sorgulayan insanın kabul edemeyeceği bir otoriteye sahiptir, günümüzde bile. başarılı olduğunu reddetmek aptallık olur.

*bugün ve buralarda yaşasaydı 5-10 dakikalığına emniyette misafir olurdu, ifadesi alınır gönderilirdi. aynı anda birkaç küçük kız çocuğu tahrik suçundan ceza alırdı.

*bugün yaşasaydı CHP'ye oy verirdi.

*kendisinden sonra ki zamanlari modern olan bu dunyada 14/15 yasinda ki kizlar podyuma cikip sergilenmekteler.eminim kendilerine cok sefkatli davraniyorlardir modern zaman insanlari podyum arkasinda.

*inananların, tüm zamanların peygamberi olduğunu iddia ettikleri kişi. modern dünya da bile 14-15 yaşındaki kıza halleden 50 kusur yaşındaki adamlar hoş görülmez, dışlanır.

*bugün yaşasaydı kuran imzalardı. "muhammed'den sevgilerle."