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  • 14.03.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 17:29

adayı 'dan 'a sahte senet çağrısı

'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan , sahte senet skandalı sonra CHP adayı 'ın açıklama yapmasını istedi. Yılmaz, "Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor." dedi.

'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'ın sahte senet skandalıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"GÜNLERDİR TELEVİZYONLARDA İZLİYORUM"
"Günlerden beri televizyon kanallarında bunu izliyorum. Mansur Yavaş benim karşımda bir aday arkadaş. Adaylığını açıklamış ve halkın terazisinde tartıldığı bir süreçte benim karşısındaki bir aday olarak bir şeyler söylememi çok şık bulmuyorum ancak şunu söylemek istiyorum, Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor." dedi

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