DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.





"GÜNLERDİR TELEVİZYONLARDA İZLİYORUM"

"Günlerden beri televizyon kanallarında bunu izliyorum. Mansur Yavaş benim karşımda bir aday arkadaş. Adaylığını açıklamış ve halkın terazisinde tartıldığı bir süreçte benim karşısındaki bir aday olarak bir şeyler söylememi çok şık bulmuyorum ancak şunu söylemek istiyorum, Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor." dedi