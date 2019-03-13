İşte CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya çıkaran belgeler
Son günlerde sahte senet skandalı ile gündemden düşmeyen ve adaylığı tartışma konusu olan CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya koyan belgeler ortaya çıktı. Yavaş'ın FETÖ'nün en aktif olduğu zamanlarda örgütle birlikte hareket ettiği öğrenildi.
Sahte senet skandalı sonrası köşeye sıkışan ve hakkındaki iddialarla ilgili bir açıklama yapamayan Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak yeni belgeler ortaya çıktı. Ortaya çıkan belgelerde, Yavaş'ın FETÖ'nün en aktif olduğu yıllarda örgütle birlikte hareket ettiği, örgütün şirketlerinde avukatlık yaptığı ve örgüt tarafından desteklendiği görüldü.
İŞTE MANSUR YAVAŞ İLE FETÖ İLİŞKİSİ
MANSUR YAVAŞ'IN FETÖ'CÜ GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI İLİŞKİSİ
Mansur Yavaş 17/25 Aralık ihanetinden sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın etkinliklerinde yer aldı. (Temmuz 2014)
(FETÖ bağlantıları nedeniyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar da teröristbaşı Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenli takipçisiyd. Görevden alınma gerekçeleri arasında bu vakıfla ilişkisi yer aldı)