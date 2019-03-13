İşte CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya çıkaran belgeler

Sahte senet skandalı sonrası köşeye sıkışan ve hakkındaki iddialarla ilgili bir açıklama yapamayan Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak yeni belgeler ortaya çıktı. Ortaya çıkan belgelerde, Yavaş'ın FETÖ'nün en aktif olduğu yıllarda örgütle birlikte hareket ettiği, örgütün şirketlerinde avukatlık yaptığı ve örgüt tarafından desteklendiği görüldü.

İŞTE MANSUR YAVAŞ İLE FETÖ İLİŞKİSİ