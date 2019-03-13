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İşte CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya çıkaran belgeler

Son günlerde sahte senet skandalı ile gündemden düşmeyen ve adaylığı tartışma konusu olan CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya koyan belgeler ortaya çıktı. Yavaş'ın FETÖ'nün en aktif olduğu zamanlarda örgütle birlikte hareket ettiği öğrenildi.

13.03.2019 17:22 - Son Güncelleme: 13.03.2019 17:32
İşte CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya çıkaran belgeler

Sahte senet skandalı sonrası köşeye sıkışan ve hakkındaki iddialarla ilgili bir açıklama yapamayan Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak yeni belgeler ortaya çıktı. Ortaya çıkan belgelerde, Yavaş'ın FETÖ'nün en aktif olduğu yıllarda örgütle birlikte hareket ettiği, örgütün şirketlerinde avukatlık yaptığı ve örgüt tarafından desteklendiği görüldü.

İŞTE MANSUR YAVAŞ İLE FETÖ İLİŞKİSİ

İşte CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya çıkaran belgeler

MANSUR YAVAŞ'IN YILDIZINI PARLATAN FETÖ'CÜ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
2014 seçimleri öncesi Mansur Yavaş'ın kampanyası açıktan desteklendi

İşte CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya çıkaran belgeler

MANSUR YAVAŞ'I PARLATMA MAKSATLI GERÇEKDIŞI ARAŞTIRMA SONUÇLARI ÜRETİLDİ
Mansur Yavaş'ın Beypazarı mucizesi yalanını üreten Turgut Özal Üniversitesi idi. İstedikleri gibi ödüller, masa başı araştırmalar hazırlayarak Beypazarı'nı en iyi belediye seçmişlerdi.

İşte CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya çıkaran belgeler

2017 YILININ TEMMUZ AYINDA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NE FETÖ OPERASYONU YAPILDI
Mansur Yavaş'ın açıktan destekçisi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FETÖ ile bağı bulunduğundan KHK ile kapatıldı.

İşte CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın FETÖ ile ilişkisini ortaya çıkaran belgeler

MANSUR YAVAŞ'IN FETÖ'CÜ GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI İLİŞKİSİ
Mansur Yavaş 17/25 Aralık ihanetinden sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın etkinliklerinde yer aldı. (Temmuz 2014)

(FETÖ bağlantıları nedeniyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar da teröristbaşı Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenli takipçisiyd. Görevden alınma gerekçeleri arasında bu vakıfla ilişkisi yer aldı)

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