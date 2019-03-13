Yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın vergi kaçakcılığı ortaya çıktı. Sahte çek senet üzerinden 600 bin dolarlık tahsilat yapmaya kalkışan Yavaş'ın, kazancını da devletten gizlediği belirlendi. Bugünkü dolar kuruyla 3 Milyon 264 bin Türk Lirası'nı haksız bir şekilde cebine indirmeye kalkışan Yavaş'ın, bu kazancını vergi dairesinden gizlediği ortaya çıktı. Sadece bir dosyadan kazandığı vekalet ücretinin 3,2 milyon lira olduğunu kendisi açıklayan Yavaş'ın, 2016 yılında Başkent Vergi Dairesi'ne sadece 3 bin 176 lira 87 kuruşluk bir yıllık gelirinin olduğunu beyan ettiği belirlendi. Tek bir senet üzerinden milyonlarca lira kazandığı ifşa olan Yavaş'ın 2015 ve 2017 yılları içinde cüzi bir kazanç gösterdiği kaydedildi.

YILLIK GELİRİ 3 BİN LİRAYMIŞ

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile müşterek bir görüntü vermekten zerrece çekinmeyen Yavaş'ın yolsuzluklarla dolu geçmişi peşini bir türlü bırakmıyor. Son bir haftadır, icraya koyduğu 600 bin dolarlık senedin sahte çıktığına dair haberlerle Türkiye gündemini meşgul eden Yavaş'ın, kirli yüzü bir bir ifşa oluyor. İşadamlarını tehdit ve şantajla kendisine boyun eğdirmeye çalıştığı gün yüzüne çıkan Yavaş, vergi dairelerini de kandırıyor. Tek bir dosyada bugünkü kurla 3 milyon 264 bin lira kazandığı, icra dairesindeki takiple ortaya çıkan Yavaş, beyannamesinde ise aynı kazancı göstermedi. 2016 yılında asgari ücretli bir işçinin maaşından bile daha az kazandığı yönünde gelir beyanında bulunan Yavaş, yıllık gelirinin 3 bin 176 lira 87 kuruş olarak hesaplattı. Böylece bir asgari ücretlinin ödediği yıllık vergiden bile daha az ödeyen Yavaş 476 lira 53 kuruşluk bir vergiyle seneyi kapattı.

ASGARİ ÜCRETLİDEN BİLE AZ VERGİ ÖDÜYOR

Yeni Akit'in haberine göre, şeffaf belediyecilik naraları atan ve mal gelir beyanlarında bulunarak ucuz şovlara imza atan Yavaş, gerçekte ise türlü dolambaçlı yollara başvuruyor. Yönetmeye namzet olduğu Ankara'nın Başkent Vergi Dairesi'ni yanıltan Yavaş, asgari ücretliden bile daha az vergi ödemekten zerrece imtina duymuyor. Asgari ücretle çalışan bir işçinin yıllık gelirinin 24 bin liranın üzerinde olduğu ülkemizde, Yavaş'ın, 3 bin liralık bir gelir beyanında bulunması 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor. Sahte senet skandalına imza atan Yavaş, çarpıtılmış gelir beyannameleriyle de devlete ödemesi gereken vergiyi ödemiyor.

HEM İSTİSMAR HEM YALAN

Ülkücü geçmişi üzerinden ideolojik simsarlık yapan Yavaş, farklı yıllarda da aynı yola tevessül ediyor. 2015 yılında 100 bin 627 lira 78 kuruş yıllık gelir beyanında bulunan Yavaş, sadece 27 bin 309 lira 72 kuruş vergiyle yırtıyor. 2017 yılına gelindiğinde ise 128 bin 606 liralık yıllık gelir beyan eden Yavaş, 36 bin 662 lira 11 kuruşluk bir vergi ödüyor. Vesayet odaklarının adayı Yavaş'ın, vergi usulsüzlüğü, 'şeffaf yönetim' sözlerindeki samimiyetsizliğini de gözler önüne seriyor.