Sahte senet ten tazminat cezası alan CHP-İP-HDP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında, yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı.Yavaş'ın mağdur ettiği işadamı Necmettin Kesgin , aHaber'de soruları yanıtladı. Kesgin, " Mansur Bey çıksın bu mesajları yalanlasın. Mansur bey beni tehdit etti.Senedi görünce bu senet benim senedim değil dedim. Mansur bey yanlış yapıyor. Bana iftira atıyor. Ortada bir bilgisayar var ve bana ait değil. Mesajlar öyle bir mesajlar ki...

Senin düğününü basacağım, seni rezil ederim diyor. Seni kodese attırıcam diyor... Seni Ankara'da yaşatmayacağım diyor. Sahte senedi icraya koyan Mansur Yavaş. Kendisi tarafından defalarca tehdit edildim.Yavaş, 600 bin dolarlık sahte senet yüzünden ceza aldı.