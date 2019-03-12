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'ın mağdur ettiği aHaber'e konuştu: Beni yaşatmayacakmış

’ın mağdur ettiği işadamı , tüm gerçekleri aHaber’de açıkladı. Yavaş’ın kendisini tehdit ettiğini vurguladı.

ten tazminat cezası alan CHP-İP-HDP ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hakkında, yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı.



Yavaş'ın mağdur ettiği işadamı , aHaber'de soruları yanıtladı. Kesgin, " çıksın bu mesajları yalanlasın. Mansur bey beni tehdit etti.

Senedi görünce bu senet benim senedim değil dedim. Mansur bey yanlış yapıyor. Bana iftira atıyor. Ortada bir bilgisayar var ve bana ait değil. Mesajlar öyle bir mesajlar ki...


Senin düğününü basacağım, seni rezil ederim diyor. Seni kodese attırıcam diyor... Seni Ankara'da yaşatmayacağım diyor. Sahte senedi icraya koyan Mansur Yavaş. Kendisi tarafından defalarca tehdit edildim.



Yavaş, 600 bin dolarlık sahte senet yüzünden ceza aldı.

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ihsan ihsan

mansur tam mafya vay ankaranın haline allah fırsat vermez inşallh

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cevapla 12.03.2019 10:22
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