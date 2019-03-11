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  • Son Güncelleme: 11.03.2019 23:28

'ın skandalının mağduru , yaşananları anlattı! tutuştu...

, Parti ve ittifakının Belediye Başkan Adayı 'ın skandalı 'nin gündemine oturdu. A Haber'in konuk ettiği Yavaş'ın mağduru  canlı yayında yaşadıklarını anlattı. Mandurun ifadelerinin ardından ise tutuşan CHP yarın bir basın toplantısı yapacaklarını açıkladı.

A Haber canlı yayınının ardından CHP tutuştu!

, Parti ve ittifakının Belediye Başkan Adayı 'ın skandalı, 'nin gündemine oturdu. adlı işadamı adına düzenlenen 600 bin dolarlık sahte senedi tahsil etmek isterken suçüstü yakalanan ve mahkeme tarafından hakkında yaklaşık 500 bin liralık tazminat ve para cezası verilen Yavaş'a tepki çığ gibi büyüyor.

A Haber'in konuk ettiği Yavaş'ın mağduru Necmettin Kesgin canlı yayında yaşadıklarnı anlattı. Yavaş'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan mağdur yaşanan her şeyi anlattı.

CHP TUTUŞTU
A Haber canlı yayınınının ardından ise CHP adete tutuştu. CHP tarafından yarın konuya ilişkin bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

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