CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Necmettin Kesgin adlı işadamı adına düzenlenen 600 bin dolarlık sahte senedi tahsil etmek isterken suçüstü yakalanan ve mahkeme tarafından hakkında yaklaşık 500 bin liralık tazminat ve para cezası verilen Yavaş'a tepki çığ gibi büyüyor.

A Haber'in konuk ettiği Yavaş'ın mağduru Necmettin Kesgin canlı yayında yaşadıklarnı anlattı. Yavaş'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan mağdur yaşanan her şeyi anlattı.

CHP TUTUŞTU

A Haber canlı yayınınının ardından ise CHP adete tutuştu. CHP tarafından yarın konuya ilişkin bir açıklama yapılacağı kaydedildi.