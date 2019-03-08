CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın adı sahte senet skandalına karıştı. Yavaş, işadamı N.K. adına düzenlenen sahte bir senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalıştı. İşadamı N.K. senedin tahsil edilmeye çalışmasının ardından Yavaş'la mahkemelik oldu. İşadamı N.K., yargıda Ankaralılar Grubu'na yakın isimlerle çalışan CHP'li Mansur Yavaş'ın usulsüzlüklerine karşı yaklaşık 5 yıl yargı mücadelesi verdi. Bir mahkeme N.K.'yı haklı bulup Yavaş'ı tazminat ödemeye mahkûm etti. Başka bir mahkeme ise N.K.'ya 4 yıl hapis cezası verdi. CHP'li Yavaş'ın kirli çamaşırlarını ortaya döken yargı süreci adım adım şöyle gelişti:



DOSYAYI YAVAŞ TAKİP ETTİ

SAMAŞ adlı bir şirket, Kayseri Şeker'le yaptığı pazarlama işinden dolayı mahkemelik oldu. SAMAŞ, sözleşmeden doğan alacakları ve cezai şart yönünden Kayseri Şeker'e dava açtı. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada SAMAŞ şirketinin sözleşmeden doğan alacakları yönünden davayı kabul ederken cezai şarttan doğan alacağı ise reddetti. Bunun üzerine SAMAŞ'ın avukatı M.G., aynı zamanda emekli astsubay olan işadamı arkadaşı N.K.'dan yardım istedi. M.G., dava harcının yüksek olması nedeniyle N.K.'dan SAMAŞ şirketi adına maddi destek istedi. Davayı inceleyen N.K., firmaya maddi destek vermeyi kabul etti. M.G., cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava ile ilgili Mansur Yavaş'dan destek alabileceklerini de söyledi. Bunun üzerine SAMAŞ şirketine maddi destek veren N.K. ile Yavaş görüşmeye başladı.









600 BİN DOLARLIK SENEDİ ALDI

SAMAŞ, bu sırada dava sürecinde verdiği maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık şirket tarafından cirolu senedi N.K.'ye verdi. Bir süre sonra SAMAŞ ile N.K. ihtilafa düştü. Mansur Yavaş, ikili arasında arabuluculuk yaparak N.K.'ye SAMAŞ tarafından verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar yediemin sıfatıyla emanet olarak aldı. Mahkeme davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11.5 milyon liralık alacağın SAMAŞ'a ödenmesine hükmetti, para tahsil edildi. SAMAŞ, N.K'ya 3.5 milyon lira Yavaş'a da açıklanmayan bir miktarda ödeme yaptı.



YAVAŞ 1 MİLYON DAHA İSTEDİ

YAVAŞ, N.K'dan, SAMAŞ'tan aldığı 3,5 milyon TL'nin 1 milyon TL'sini istedi. N.K. bu talebi reddedince ikili arasında uyuşmazlıklar başladı ve Mansur Yavaş, elindeki 600 bin dolarlık senedi Ankara 29. İcra'da takibe koyarak tahsil etmek istedi. N.K. kendisine gelen tebligat sonrası yaptığı incelemede, cirolu olan gerçek senedin değil, bir başka sahte senedin işleme koyulduğunu anladı. Bunun üzerine 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nde imzaya itiraz davası açtı.







SAHTE SENET CEZASI

Mahkeme, polis ve jandarma kriminal heyetine yaptırdığı incelemede, senetteki imzanın N.K.'ya ait olmadığını tespit ettirdi. Mansur Yavaş, heyet raporları neticesinde, 329 bin 736 TL kötü niyet tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum edildi. 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar, Yargıtayca da kesinleşti.







ADLİ TIP ONAYLADI

N.K., 6. Ticaret Mahkemesi'ne Mansur Yavaş'a borçlu olmadığı için Menfii Tespit Davası açtı. Mansur Yavaş da 11. Asli Ticaret Mahkemesi'nde eş zamanlı olarak hizmet sözleşmesinden kaynaklı alacak davası açtı. Bu iki dava 6. Ticaret Mahkemesi'nde birleştirilirken mahkeme N.K'nin 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nce verilen kesinleşmiş kararına rağmen kötü niyet tazminatının tahsilini durdurdu. 6. Ticaret Mahkemesi, 1. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce alınmış 2 ayrı resmi bilirkişi raporuna rağmen bu sefer sahte senedi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu da daha önceki bilirkişi heyetleri gibi senette yer alan imzaların ve yazıların N.K.'ye ait olmadığını raporladı. Şu anda, 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin Mansur Yavaş aleyhine verdiği tazminat kararlarının infazı için 6. Ticaret Mahkemesi'nin vereceği karar bekleniyor.







İŞADAMI ADALET BEKLİYOR

Bu iki davanın akabinde Mansur Yavaş, kendisine sahte senet verdiğini ve kendisine şantaj yaptığını iddia ettiği N.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada N.K. dolandırıcılık suçundan beraat ederken 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin lehine verdiği karardan ve icraya kendisi tarafından konulmayan sahte senet nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırılarak büyük şok yaşadı. Uzman hukukçular bir kişi suçun mağduru iken aynı zamanda faili olamayacağını, N.K.'ya böyle bir ceza verilmesinin emsalinin bulunmadığını ifade etti. N.K. şimdi İstinaf Mahkemesi'nde devam eden davasında adaletin yerini bulmasını bekliyor.



ANKARALILAR GRUBU KİM?

Usulsüz iş takibi yaptığı belirtilen CHP'li Mansur Yavaş'ın, yargı içerisinde kurduğu Ankaralılar Grubu'nun desteğini aldığı belirtiliyor.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın yargı içerisinde "Ankaralılar" adıyla bir grup kurduğu, bu grup içinde üst düzey görevlerde yer alan hukukçuların bulunduğu ve onların vasıtasıyla usulsüz iş takibi yaptığı geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmişti. Yavaş'ın usulsüz iş takibi yaptığı ve tanınmış iş adamlarından tehdit ve şantaj yoluyla para istediği tanık ifadelerine yansırken Ankaralılar Grubu'nun kim olduğu ise merak konusu oldu.



(SABAH)









