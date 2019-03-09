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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 11:05

'a önünde su: Sahtekar başkan istemiyoruz

günlerdir 'nin adayı 'ı konuşuyor. Mansur Yavaş'ın le 600 bin dolarlık icra takibi yaptığı ortaya çıkmıştı. Skandal sonrası önünde toplanan "" üyeleri Mansur Yavaş'ı "Sahtekar başkan istemiyoruz. Ankaramızı emanet etmek istemiyoruz." diyerek etti. Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. da sosyal medyadan tepki gösterdi: Ankaralı bir açıklama bekliyor!

'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı , avukatlık yaptığı dönemle ilgili yeni bir skandalla gündemde. Yargıda iş takibi yaptığı belirtilen Yavaş'ın 600 bin dolarlık le icra tahsilatı yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. önünde toplanan "" üyeleri Mansur Yavaş'ı etti. "Sahtekarların, düzenbazların, kalpazanların bizim belediye başkanımız olmasına ihtimal yoktur." açıklaması yaparak Yavaş'ı sert dille eleştirdiler.

ANKARAMIZI EMANET ETMEK İSTEMİYORUZ
"Bayrağını Sevenler Platformu" üyeleri bu açıklamayı yaptı:

CHP'li Mansur Yavaş'ın kirli çamaşırlarını ortaya döken, yargı sürecine rağmen bu şahsa Ankaramızın büyükşehir belediyesini emanet etmek istemiyoruz. Yargının üstünü çizdiği kişinin üzerine bir çzgi de biz atıyoruz.

MHP'DEN DE TEPKİ GELDİ
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. da Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalına sosyal medyadan tepki gösterdi. Karakaya, "Ankaralı bir açıklama bekliyor." diye yazdı.

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