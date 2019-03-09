CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, avukatlık yaptığı dönemle ilgili yeni bir skandalla gündemde. Yargıda iş takibi yaptığı belirtilen Yavaş'ın 600 bin dolarlık sahte senetle icra tahsilatı yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. YSK önünde toplanan "Bayrağını Sevenler Platformu" üyeleri Mansur Yavaş'ı protesto etti. "Sahtekarların, düzenbazların, kalpazanların bizim belediye başkanımız olmasına ihtimal yoktur." açıklaması yaparak Yavaş'ı sert dille eleştirdiler.

ANKARAMIZI EMANET ETMEK İSTEMİYORUZ

"Bayrağını Sevenler Platformu" üyeleri bu açıklamayı yaptı:

CHP'li Mansur Yavaş'ın kirli çamaşırlarını ortaya döken, yargı sürecine rağmen bu şahsa Ankaramızın büyükşehir belediyesini emanet etmek istemiyoruz. Yargının üstünü çizdiği kişinin üzerine bir çzgi de biz atıyoruz.

MHP'DEN DE TEPKİ GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya da Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalına sosyal medyadan tepki gösterdi. Karakaya, "Ankaralı bir açıklama bekliyor." diye yazdı.