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  • Son Güncelleme: 11.03.2019 21:59

... 'ın skandalı! Mağdur iş insanı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Zillet İttifakı (CHP-HDP-İyi Parti ve Saadet Partisi) Büyükşehir Adayı 'ın mağdur ettiği iş insanı A Haber'de yaşadıklarını anlatıyor.

AHaber CANLI YAYIN

ten tazminat cezası alan CHP-İP-HDP ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı. Ceza alması durumunda, seçilse bile Yavaş'ın başkanlığı düşecek.

'ın mağdur ettiği iş insanı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

"ÇIKSIN BU MESAJLARI YALANLASIN"
"Olay Mansur Bey'in anlattığı gibi değil. Mansur Bey çıksın bu mesajları yalanlasın. Mansur bey beni tehdit etti. Senedi görünce bu senet benim senedim değil dedim. Mansur bey yanlış yapıyor. Bana iftira atıyor. Ortada bir bilgisayar var ve bana ait değil.

TEHDİTLER
Mesajlar öyle bir mesajlar ki... Senin düğününü basacağım, seni rezil ederim diyor. Seni kodese attırıcam diyor... Seni Ankara'da yaşatmayacağım diyor. Sahte senedi icraya koyan Mansur Yavaş.

YAVAŞ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI
Millet ittifakı'nca desteklenen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame düzenlenmişti.

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