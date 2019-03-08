AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber ekranlarında Mansur Yavaş'ın adının karıştığı 'sahte senet' skandalını değerlendirdi. Akbaşoğlu, "Eskiden belediye başkanlarına şehremini denirdi ve onlara şehir emanet edilirdi. En güvenilir insanlar olarak görülen bu belediye başkanları da sahtecilik yapmadan dürüst bir şekilde şehri yönetirlerdi. Biz bu geleneği AK Parti olarak esas aldğımız için hakikaten CHP'nin adayının böyle bir durumla karşılaşması aslında Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta Eskişehir'de 'çöp toplayan kızın, otobüse binmeye parası olmayan kadın' yaklaşımıyla örtüşen bir yalan, iftira ve sahtecilik içerisinde olduklarını gösteren önemli bir gelişme aslında. Böyle sahteciliğe bulaşmış insanlara da şehrin emanet edilmemesi gerektiği apaçık ortada." ifadelerine yer verdi.
31 MART'TA GEREKLİ CEVAP VERİLMELİ!
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bu zihniyete en güzel cevabın 31 Mart seçimlerinde sandıkta verileciğini belirtti. Akbaşoğlu, "Sonuç itibariyle sahteciğe bulaşanlar, milleti, devleti kandırmaya çalışanlar, millet tarafından 31 Mart günü sandıkta gerekli cevabı mutlaka alacaklar." dedi.
MAHKEMELİK OLDU
CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, 'sahte senetle' 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik oldu. Mahkeme Yavaş'ı, 329 bin 736 lira 'kötü niyet' tazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası ödemeye mahkum etti.
SAVUNAMADI, SUÇLADI
Mansur Yavaş, sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik olmasına açıklık getiremedi. Yavaş, avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada mahkemelik olduğu N.K. ile ilgili iddialarda bulundu. SABAH'ın ulaştığı Mansur Yavaş'ın danışmanı ise Yavaş'ın avukatının açıklama yaptığını, ayrıca bir açıklama yapmayacağını söyledi.
"GAZETELERDE HAYRETLER İÇERİSİNDE OKUDUK BİZDE"
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'nin Yakacık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Özhaseki, konuşması sırasında bir kişinin gazetede Mansur Yavaş hakkında iddiaların olduğu manşeti göstermesi üzerine rakibinin sahte senetten mahkemelik olduğunu söyledi. "Onu bir göstersene arkadaşlara. Vallahi yeni bir şey çıktı gazetelerde, hayretler içerisinde okuduk. Diyor ki orada 'Sahte bir senetle, adamın birisini tehdit ederek para alıyor' Mahkemeye vermiş adam, sahte senet olduğunu. Bizim başkan adayı meğerse oradan gün ve ceza yemiş, bizimde haberimiz yeni oluyor. Allah'a kurban olayım sahte senet nedir. Öyle şey olur mu. Neyse artık biz orayı geçtik, mahkemelere ne hesap verirse versin" ifadelerine yer verdi.
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