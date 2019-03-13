8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de CHP ve HDP öncülüğünde toplanan bir grubun, slıklarla ve sloganlarla ezanı bastırmak istediğini bölge esnafı da doğruladı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ise bugünkü "Kabataş'ta ağzı yanan gazeteci, Beyoğlu'nda sütlacı üfleyerek yiyor." başlıklı köşe yazısında provokasyona sahip çıkarak skandala imza attı.



ERTUĞRUL ÖZKÖK'TEN PROVOKASYONU AKLAMA ÇABASI

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda skandal porovasyonu aklamaya kalkıştı. Özkök yazdığı yazıda "O görüntüler ortaya çıktığından beri merakla izliyorum. Acaba Kabataş'taki gibi kim balıklama atlayacak üzerine... Kim bu iddianın gönüllü fedaisi, avukatı, savcısı olacak... Kim gidip orada insanlarla konuşacak, ağızlarından laf alacak... Kim "Arkadaşımdan duydum resmen ezanı yuhalamışlar" diye yazacak, hayali mülakatlar yayınlayacak... Kimse çıkmadı... İlk gün heyecanıyla yazan bile ertesi gün vicdanı ile geri aldı... Demek ki alacak derslerimiz varmış... Ve dersimizi almışız. Yani arkadaş... Kabataş'ta ağzı yanan gazeteci, bu defa Beyoğlu'nda sütlacı üfleyerek yedi. Durun, daha güzeli de var... Yerel düzeydeki adaylara bakıyorum... Onlar da atlamadı bu olayın üzerine... Bakın şuraya yazıyorum... Güzel hareketlerdir bunlar... Ve seçim sonucu ne olursa olsun... Seçim sonrası için güzel işaretlerdir..." dedi.

BEYOĞLU ESNAFI SKANDAL PROTESTOYU BU SÖZLERLE ANLATTI

Beyoğlu'nda esnaflık yapan Cesim Enç, "Ezan okunduğu zaman sesler ve çığlıklar yükseldi, ezan bastırılmaya çalışıldı, düdük sesleri arttı. Hatta aralarında kapalı bayanlar da vardı, birbirine bakındılar, neye uğradıklarına şaşırdılar. Ezana saygı olması gerektiğini düşünmekteyim." dedi.

AHMET HAKAN DA PROVOKATÖRLERE SAHİP ÇIKMIŞTI

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşesinde kaleme aldığı yazıda yaşanan bu çirkin olayı aklamaya kalkıştı. Hakan yazdığı yazıda "Bariz ve net bir ezan protestosu yok" derken, yaşananların olağan akışa uygun olduğunu iddia etti. Beyoğlu esnafının tam aksini iddia ederek provokatörlerin ezan sesini duymadığını söyleyen Hakan, "Yani benim görebildiğim kadarıyla öyle çok net, çok bariz, çok tartışmasız bir ezan protestosu ya da ezan ıslıklaması söz konusu değil." dedi.

KADIKÖY'DE DE AYNI ALÇAKLIĞI YAPMIŞLARDI

16 Nisan'da sandıktan çıkan milletin kararını tanımamakta ısrar eden marjinal gruplar bir hafta boyunca eylem yapmıştı. Eylem, sonunda halkı kin ve nefrete tahrik boyutlarına ulaştı. Kadıköy'deki eylemde ezanı susturmaya çalıştılar.