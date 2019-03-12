Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan ezan provokasyonunu aklama yazısı!

8 Mart akşamı CHP ve HDP destekli bir grup provokatör Taksim'de Kadınlar Günü nedeniyle izinsiz bir yürüyüş düzenlemeye çalıştı. Bu yürüyüş sırasında iğrenç pankartlar da taşıyan bu grup, ezan okunduğu esnada ıslıklayarak ezan sesini bastırmaya çalıştı. Ezan provokasyonunun ortaya çıkmasının ardından konu ile ilgili konuşan Beyoğlu esnafı da yaşanan provokasyonu anlattı.

"EZAN OKUNDUĞU ZAMAN SESLER VE ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ"

Uzun yıllardır Beyoğlu'nda esnaflık yapan farklı kişiler yaşananları "8 Mart gecesi ezan okunurken sesler aşırı derece yükseldi. Ezan sesi bastırılmaya çalışıldı. Ezan sesi İnönü Stadı'nın önünden duyulur, Cihangir ve Harbiye'den duyuluyor. Ezan sesini duymamaları mümkün mü? O kadar insan bağırdı, ezan sesini bastırdı." sözleriyle özetledi.

AHMET HAKAN'DAN PROVOKASYONU AKLAMA ÇABASI

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yaşanan bu çirkin olayı aklamaya kalkıştı. Hakan yazdığı yazıda "Bariz ve net bir ezan protestosu yok" derken, yaşananların olağan akışa uygun olduğunu iddia etti. Beyoğlu esnafının tam aksini iddia ederek provokatörlerin ezan sesini duymadığını söyleyen Hakan, "Yani benim görebildiğim kadarıyla öyle çok net, çok bariz, çok tartışmasız bir ezan protestosu ya da ezan ıslıklaması söz konusu değil." dedi.

AHMET HAKAN'IN İLK SKANDALI DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Oy vermezseniz şerefsizsiniz." sözlerini de savunan Hakan, skandal sözlerinin şakayla söylendiği iddiasında bulunarak Savaş'ı savunmuştu.