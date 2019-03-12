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  • 12.03.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 11:28

'’de ezan ıslıklanmadı' diyenler bu alçaklığı ne çabuk unuttunuz?

8 Mart 'nde 'de ve öncülüğünde toplanan bir grup, ıslıklarla ve sloganlarla ezanı etti. Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra çark eden protestocular sanki ilk defa ezanı protesto etmişler gibi inkar çabaları içine girdiler. Oysa ki daha önce de 16 Nisan unda hezimete uğrayan 'Hayır'cılar 'de de aynı alçaklığı yapmışlardı. İşte o görüntüler...

'de dün 8 Mart nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi. Taksim'de feministler ve marjinal grupların içinde olduğu topluluk ise yatsı ezanı okunurken büyük bir saygısızlığa imza atarak ezanı ıslıkladı. Bu skandal , 23 Nisan 2017'de 'deki alçaklığı akıllara getirdi. 16 Nisan 2017'de yapılan da sandıktan çıkan "Evet" sonrası sonucu hazmedemeyen "Hayır"cılar Kadıköy'de okunan yatsı ezanını ıslıkladı ve "yuh" çığlıklarıyla bastırmaya çalışmıştı.

KADIKÖY'DE DE AYNI ALÇAKLIĞI YAPMIŞLARDI
16 Nisan'da sandıktan çıkan milletin kararını tanımamakta ısrar eden marjinal gruplar bir hafta boyunca eylem yapmıştı. Eylem, sonunda halkı kin ve nefrete tahrik boyutlarına ulaştı. Kadıköy'deki eylemde ezanı susturmaya çalıştılar.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EZAN DÜŞMANLARINA KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Mersin ve İskenderun'da vatandaşlara hitap etti. CHP-HDP ittifakının bayrak ve ezan düşmanlığı yaptığını bu sözlerle hatırlattı:

Ülkemizde bayrağa, ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emri alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü hep gördük.

ve öncülüğünde Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bu görüntü 31 Mart seçimlerinin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor..

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