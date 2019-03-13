Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Pursaklar'dan ezan düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders vermesini istiyorum. Taksim'de CHP bayrağıyla kimin paçavrası yan yana? HDP… Bu seçim onun için bir beka seçimidir. Onun için bunlara gereken dersi sandıklarda vermeliyiz. Ezanımızı hor görenler.. Bayrağımızı yakanlar kiminle el ele? CHP ile el ele. Ankara'da Bay Mansur bunlarla beraber mi? Dörtlü çete. Hepsi beraber. Şimdi bunlara sizler hep beraber dersinizi orada verin.

EY NETANYAHU SEN KENDİNE GEL KENDİNE! SEN ZALİMSİN

Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescidi Aksa'yı, Kubbetüs Sahra'yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler. İsrail'in başındaki o soyguncu... Neden yargılanıyor Netanyahu ve karısı? Soygundan. Diyor ki, Türkiye'de diyor gazeteciler cezaevinde, oradan bize ders vermesin diyor. Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin.

BUNLARIN HESABINI ULUSLARARASI CAMİADA SORACAĞIZ

Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız. Kudüs davasını bizlere kimse unutturamaz.

Dışişleri Bakanıma talimatı verdim uluslararası görüşmeleri sürdürüyor. Sosyal medyada şahsımı hedef alıyorlar. Biz bu sosyal medya fedailerin muhatap alacak değiliz.

PKK'LILAR VE FETÖ'CÜLER BELEDİYELERE SIZDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Biz bu bayrağın altında doğduk bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsız olan gidip istediği paçavranın altında ölebilir. Ezan ve bayrak düşmanları şimdi kendilerine yeni bir çatı buldular. PKK'lılar FETÖ'cüler belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor. Mansur efendinin listesinde de bunlar var. Bunlar seçildikleri zaman elbette Kandil'e çalışacaklar."