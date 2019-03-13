Elazığ'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün akardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Umutkaya köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 3.1 kilometre altında saat 14.59'da gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.