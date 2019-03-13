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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 15:15

Palu'da deprem! 'den son dakika deprem açıklaması!

'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 'ın Palu ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.1 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İşte detaylar...

Elazığ'da deprem!

'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün akardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Umutkaya köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 3.1 kilometre altında saat 14.59'da gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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