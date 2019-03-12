8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de toplanan eylemcilerin okunan yatsı ezanını protesto etmesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Yatsı ezanını protesto edildiği anları Taksim esnafı anlattı! Ezan protestosunun daha önceki yıllarda da olduğunu belirten Taksim esnafı,

olay yerinde bazı CHP'li adayları da gördüklerini belirttiler.

TAKSİM ESNAFI EZANI ISLIKLAYANLARA TEPKİLİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de toplanan marjinal gruplar büyük bir saygısızlığa imza atarak ezanı ıslıklamışlardı. Taksim esnafı ise ezanı ıslıklayanlara oldukça tepkili. Vatandaşlar olayı anlatırken şu ifadeleri kullandılar. ''O akşam ömrüm boyunca unutamayacağım bir olay yaşandı. Biz hangi memleklette hangi ilde yaşıyoruz. Ezanı sevmeyen dinlemeyen bu ülke de yaşamasın''diye tepki gösterdi.

EZANI ISLIKLAYANLAR ARASINDA CHP'Lİ ADAYLAR DA VARDI

Mikrofonun uzatıldığı diğer bir vatandaş ise ''maalesef CHP'nin adaylarını da burada gördük. Provakatif eylemler peşindeler ama milletimiz bu oyuna gelmez'' şeklinde konuştu.

"EZAN SESİ BASTIRILMAYA ÇALIŞILDI"

Esnaf Fatih Taşkıran : "30 yıldır Beyoğlu esnafıyım. 8 Mart gecesi ezan okunurken sesler aşırı derece yükseldi. Ezan sesi bastırılmaya çalışıldı. Ezan sesi İnönü Stadı'nın önünden duyulur, Cihangir ve Harbiye'den duyuluyor. Ezan sesini duymamaları mümkün mü? O kadar insan bağırdı, ezan sesini bastırdı. Beyoğlu'nda içki içen insanlar ezan okunduğunda dahi utancından içkiyi masanın altına koyarken, tavla oynayanlar tavla oyununu bırakırken, Anadolu'da yolda yürüyen insanlar dururken, caddede kaset satışı yapanlar ezan okunduğunda müzik sesini kapatırken bunun olması aldatmaca. Ezana saygı duyulmalı".

"EZAN BİTENE KADAR HİÇ DURMADAN BAĞIRDILAR"

Esnaf Bilal Asan: "Ezan okunmaya başladığında ıslık ve düdük sesleri daha da arttı. Canlı şahidiz. Hatta, 'Ne oluyor?' dedik. Ezan bitene kadar hiç durmadan bağırdılar, protesto yükseldi. Eylemcilerin ezanı duymamaları imkansız. Çok normal şartlarda ezan sesi duyulur. Terbiyesizlik yapıldı. Ezandan şikayetleri varsa, Telaviv, Moskova veya Washington'da yaşayabilirler ama yüzde 99'u Müslüman olan ülkede bunu yapamazlar."

"EZAN OKUNDUĞUNDA ÇIĞLIKLAR VE DÜDÜK SESLERİ ARTTI"

Esnaf Mesut Enç: "Ezan okunduğunda protesto sesi aşırı yükseldi. Ezan okunduğunda çığlıklar ve düdük sesleri artmaya başladı. Islıklamalar arttı. İki senedir ezan okunduğunda protestolar artıyor. Müslüman ülkede yaşıyoruz, bu protestodan rahatsız oldum"

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