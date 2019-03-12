Başkan Erdoğan: Bölücülük ayaklarımızın altında Başkan Erdoğan, Şırnak’tan önemli mesajlar verdi. “Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır” dedi ve ekledi: Bu bayrak, bu ezan, bu devlet hepimizin.

Başkan , dün Şırnak'ta miting düzenledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



BU EZAN HEPİMİZİNDİR:

Şırnak'ı Antalya'dan, Trabzon'dan,







CİĞERLERİNDE ŞEFKAT YOK:

Şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci Türkiye'de. Biz bunları ağırlarken Bay Kemal ne diyor? Antalya'da 'Siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu?' diyor. Hale bak. Adamın ciğerlerinde şefkat yok ki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz.



BEKA SEÇİMİ:

31 Mart, bir beka seçimidir. İşte bunun için 31 Mart, Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir diyoruz. 31 Mart bölgemizde tarihi bir değişimin miladı olacaktır. Terör örgütünün çukur eylemleri sırasında tahrip ettiği Şırnak'ı adeta sıfırdan inşa ettik.







TERÖRE KAPTIRACAK EVLADIMIZ YOK:

Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. Ben







BAŞKAN Erdoğan, Şırnak'ın ardından Hakkari'ye geçti. "Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez" dedi ve ekledi: "Ezanı yuhlayan, ısıklayanların arkasında kim var? HDP var, CHP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz."



HASAN AY Recep Tayyip Erdoğan , dün Şırnak'ta miting düzenledi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Şırnak'ı Antalya'dan, Trabzon'dan, Malatya 'dan, Hakkari 'den, Bursa 'dan ayrı düşünmeyiz, düşünemeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke hepimizindir. Bu bayrak hepimizindir. Bu ezan hepimizindir. Bu devlet hepimizindir. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız.Şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci Türkiye'de. Biz bunları ağırlarken Bay Kemal ne diyor? Antalya'da 'Siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu?' diyor. Hale bak. Adamın ciğerlerinde şefkat yok ki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz.31 Mart, bir beka seçimidir. İşte bunun için 31 Mart, Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir diyoruz. 31 Mart bölgemizde tarihi bir değişimin miladı olacaktır. Terör örgütünün çukur eylemleri sırasında tahrip ettiği Şırnak'ı adeta sıfırdan inşa ettik.Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. Ben Diyarbakır Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapan anneler Başbakanken ziyaretime geldiğinde onların gözyaşlarını unutamıyorum. O Kandil'deki vicdansızlar, Güneydoğulu kardeşlerimi inim inim inlettiler. Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı. Gelin, 31 Mart'ta yeni bir milat yapalım.Erdoğan, Şırnak'ın ardından Hakkari'ye geçti. "Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez" dedi ve ekledi: "Ezanı yuhlayan, ısıklayanların arkasında kim var? HDP var, CHP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz."HASAN AY TÜM MANŞETLER