Dünyaca ünlü arama motoru Google hakkında rekabet soruşturması başlatıldı.
Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.
Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler sonucunda soruşturma açılmasına karar verdi.
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