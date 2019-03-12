Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Büyükçekmece mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Büyükçekmece'de Albatros'u peşkeş çekenlere büyük tepki gösterdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:

BİRİSİ TUTTURMUŞ ALBATROS ALBATROS! NEDİR BU SAHİ?

Belediyecilik tecrübe ile heyecanı birleştirme sanatıdır. Vadetmek kolaydır, zor olan meydanda verdiğin sözü görevi teslim alınca unutmamaktır. Mesele meydanlarda vadettiğini yerine getirmektir. Yani asıl mesele sözünün eri olabilmektir. Hamdolsun biz bunu yaptık. Bizim referansımız son 25 yılda bu şehre kazandırdıklarımızdır. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü üçüncü köprü olarak yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü İstanbul-İzmir için yaptık mı? Bunları Binali kardeşimle beraber yaptık. Bu öyle cek cakla değil, laf ola beri gele değil, icraat icraat! Birisi buralarda tutturmuş bir Albatros, Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor.

BİNALİ YILDIRIM DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin satmaya kalktığı Albatros Parkı ile açıklama yaptı. Binali Yıldırım, "Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler, burası millet parkı olacak." dedi.