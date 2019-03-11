Başkan Erdoğan'dan bayrak ve ezan düşmanlarına karşı birlik çağrısı Başkan Erdoğan, şer ittifakının bayrak ve ezan düşmanlığı yaptığını anlattı. Vatandaşları Cumhur İttifakı şemsiyesi altında buluşmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,







Ülkemizde bayrağa, ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emri alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü hep gördük.



CHP ve HDP öncülüğünde Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bu görüntü 31 Mart seçimlerinin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor.







Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Bayrağa da hürmet etmez. Allah korusun düşman kapımıza dayandığında bunlar onları da alkışlar.







Bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Bu ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer biz üç-beş oy için bunlara göz yumarsak, ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzlerine bakamayız.







KANDİL İSİM VERDİ CHP LİSTEYE YAZDI

Adana , Mersin ve İskenderun'da vatandaşlara hitap etti. CHP HDP ittifakının bayrak ve ezan düşmanlığı yaptığını hatırlattı:bayrağa, ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emri alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü hep gördük.ve HDP öncülüğünde Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen grupBu görüntü 31 Mart seçimlerinin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor.sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Bayrağa da hürmet etmez. Allah korusun düşman kapımıza dayandığında bunlar onları da alkışlar.değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Bu ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer biz üç-beş oy için bunlara göz yumarsak, ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzlerine bakamayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu 'na Söğüt'ten seslendi: "Kandil isim vermiş, CHP yazmıştır. Kandil önermiş, İP tamam demiştir. Netice olarak zillet ete kemiğe bürünmüştür. Türk milleti bu zehri yutmaz. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum, vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan..." TÜM MANŞETLER