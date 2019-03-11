Başkan Erdoğan'dan bayrak ve ezan düşmanlarına karşı birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Mersin ve İskenderun'da vatandaşlara hitap etti. CHP-HDP ittifakının bayrak ve ezan düşmanlığı yaptığını hatırlattı:
Ülkemizde bayrağa, ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emri alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü hep gördük.
CHP ve HDP öncülüğünde Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bu görüntü 31 Mart seçimlerinin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor.
Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Bayrağa da hürmet etmez. Allah korusun düşman kapımıza dayandığında bunlar onları da alkışlar.
Bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Bu ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer biz üç-beş oy için bunlara göz yumarsak, ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzlerine bakamayız.
KANDİL İSİM VERDİ CHP LİSTEYE YAZDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na Söğüt'ten seslendi: "Kandil isim vermiş, CHP yazmıştır. Kandil önermiş, İP tamam demiştir. Netice olarak zillet ete kemiğe bürünmüştür. Türk milleti bu zehri yutmaz. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum, vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan..."
Ülkemizde bayrağa, ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emri alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü hep gördük.
CHP ve HDP öncülüğünde Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bu görüntü 31 Mart seçimlerinin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor.
Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Bayrağa da hürmet etmez. Allah korusun düşman kapımıza dayandığında bunlar onları da alkışlar.
Bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Bu ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer biz üç-beş oy için bunlara göz yumarsak, ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzlerine bakamayız.
KANDİL İSİM VERDİ CHP LİSTEYE YAZDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na Söğüt'ten seslendi: "Kandil isim vermiş, CHP yazmıştır. Kandil önermiş, İP tamam demiştir. Netice olarak zillet ete kemiğe bürünmüştür. Türk milleti bu zehri yutmaz. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum, vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan..."
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