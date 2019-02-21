Çanakkale Ayvacık'ta dün gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk hasar tespit çalışmaları yapıldı.
85 KONUT HASAR GÖRDÜ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.
CAN KAYBI YOK
Marmara ve Ege'de de hissedilen depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.
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