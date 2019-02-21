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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 13:48

Bakan Kurum açıkladı! İşte 'taki in bilançosu

Çevre ve , "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde 'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.

'ta dün gerçekleşen 5 büyüklüğündeki sonrası ilk hasar tespit çalışmaları yapıldı.

85 KONUT HASAR GÖRDÜ
Çevre ve , "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.

CAN KAYBI YOK
Marmara ve Ege'de de hissedilen depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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