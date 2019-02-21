Çanakkale Ayvacık'ta dün gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk hasar tespit çalışmaları yapıldı.

85 KONUT HASAR GÖRDÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.

CAN KAYBI YOK

Marmara ve Ege'de de hissedilen depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.