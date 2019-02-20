Ünlü deprem uzmanı uyardı! Olası artçı deprem

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açıklamalarda bulundu.

5.4 büyüklüğündeki deprem yer kabuğunu kırabilecek deprem. Umarım hasar yoktur, daha çok taze çünkü.. Bundan sonraki artçı depremler izlememiz gerekiyor. Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var.

NEDEN HER YERDE HİSSEDİLDİ?

Büyük ihtimal sığ bir depremdir. Çevreye olduğu gibi yayılamıyor. Henüz bilgilere sahip değişim ama böyle olduğunu düşünüyorum.

ARTÇI GETİRECEK Mİ?

Şöyle Öner'imde bulunmak istiyorum. Bu depremlerde balkondan atlıyor vatandaşlar.. ben hep şunu tavsiye ediyorum. Hep derim ki hava yağışlı değilken biraz yarım saat bir saat dışarda olmak gerekir. Deprem olursa bundan kaçınmış olurlar..

ERCAN: 1 AYDIR AÇIKLAMA YAPIYORUM

Deprem uzmanı Ahmet Ercan ise depremle ilgili şunları ifade etti:

"Burada 1-2 yıl önce büyük bir depremimiz olmuştu. Denize doğru bir yürüme var. Orada tuzla jeotermal yerde de kendini gösteriyor. Bu Edremit kırığı Bababurnu'ndan doğru Bozcaada'nın altından uzanıyor. Daha bir saat önce bir basın mensubu aramıştı. Ne olacak demişti bu depremler. Bende bir kaç güne kadar deprem bekleniyor demiştim. Yaklaşık 1 aydır açıklama yapıyorum. 2019 yılı bir deprem yılı olacak Türkiye için. Anadaolu yarımadası için. 2019 VE 2025'İ yoğun depremle geçirecekmişiz gibi görünüyor. Hemen hemen her yerden depremler vuruyor. Özellikle Çanakkale'de yoğunlaşma var. Biraz önce Ayvacıkta olan deprem hem btı anadolu kırıklarından etkilenen hem de Marmara'dan etkilenen deprem. Bu etkinin arkasından daha büyük deprem gelir ya da gelmez bilemiyoruz. istabbul içinde olmak içinde 1200 kilometre çaplı alanda sarsıntı hissedildi. 4 ile 5 arasında büyük fark var. En az 30 tane deprem olması gerekir.. vatandaşlarımızın korkması normal ama paniklemesin engellememiz gerekiyor."

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:

"Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı."