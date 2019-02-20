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İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler...
İstanbul'da 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ayvacık olarak açıklandı.
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