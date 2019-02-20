Marmara ve Ege'de yaşanan 5.0 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar artçı depremlerin olup olmayacağına dair araştırma yapmaya başladı. Vatandaşlar şimdi artçı deprem olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Artçı deprem nerede olacak sorusuyla ilgili açıklamaları haberimizde sizin için derledik.

ARTÇI DEPREM OLACAK MI?

İşte artçı depremle ilgili yapılan açıklamalar...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara öncü depremler denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler artçı depremler olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Tartışık köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."

"BÖLGEYE İNTİKAL ETTİLER"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ekiplerin depremle ilgili hazırlıklarını tamamladığını belirterek "Trakya Bölge Afet Merkezi ve Çanakkale Şubemizden Kızılaycılar bölgeye intikal ettiler" ifadelerini kullandı.



İşte uzmanların ilk yorumları...