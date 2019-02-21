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Marmara’yı korkutan deprem

’ta, dün akşam 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , İzmir ve ’da da hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Marmara’yı korkutan deprem
Çanakkale'de dün akşam saat 21.24'te Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü olan deprem, , İzmir, , ve 'de de hissedildi. Korkudan evlerinden fırlayanlar, kendini dışarıya attı. İlk bilgilere göre, sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgede 20'nin üzerinde artçı deprem daha oldu. Afet ve () Müdürü Levent Yılmaz, "Depremde herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık" dedi. Ayvacıklılar, "Çok korkutucu bir sarsıntı oldu. En az 45 saniye sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı" diye konuştu.



5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
Depremin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi.



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