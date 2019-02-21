Marmara’yı korkutan deprem

Çanakkale'de dün akşam saat 21.24'te Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ayvacık olan deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Balıkesir'de de hissedildi. Korkudan evlerinden fırlayanlar, kendini dışarıya attı. İlk bilgilere göre, sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgede 20'nin üzerinde artçı deprem daha oldu. Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, "Depremde herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık" dedi. Ayvacıklılar, "Çok korkutucu bir sarsıntı oldu. En az 45 saniye sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı" diye konuştu.
5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
Depremin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi.
5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
Depremin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi.
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