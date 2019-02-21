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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 13:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan terörle mücadele için net mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İster , ister , ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadele için net mesaj verdi. Oktay, "Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk." diye konuştu.

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