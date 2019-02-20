Bursa, Edirne, Balıkesir ve Çanakkale'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

Marmara ve Ege'de 5.0 şiddetinde deprem oldu. Depremin ardından vatandaşlar hangi illerde deprem olduğunu merak ediyor. Merkez üssü Ayvacık olan deprem İstanbul'da da hissedildi. Peki, Bursa, Edirne, Balıkesir ve Çanakkale'de deprem mi oldu? Bursa, Edirne, Balıkesir ve Çanakkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü Ayvacık olan, Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.



HALK SOKAĞA ÇIKTI



Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü. TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarda elektrikler kesildi. Şu an sıkıntı yok gibi gözüküyor ama merkez üssü bir köy olarak gözüküyor. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yakılacağını düşündüm." dedi.

Detaylar gelecek...