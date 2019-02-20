Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem ! Çanakkale'de 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi

Merkez üssü Ayvacık olan, Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.



HALK SOKAĞA ÇIKTI

Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü. TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarda elektrikler kesildi. Şu an sıkıntı yok gibi gözüküyor ama merkez üssü bir köy olarak gözüküyor. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Çok müthiş bir sarsıntı oldu. En az yarım dakika sürdü. Önceden biraz salladı, sonunda çok kuvvetli sallandı. Ben evin yakılacağını düşündüm." dedi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:

"Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı."