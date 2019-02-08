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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 17:42

Havva'nın annesi 'daki binanın çökme anını anlattı

İstanbul, ’da nın enkazından yaralı kurtarılan ’ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan Nazan Tekgöz, “Evde otururken birdenbire pat diye ses geldi, bina çöktü” dedi.

Kartal'daki binanın çökme anını anlattı

'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan 'ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu.

BİRDEN BİRE PAT DİYE BİR SES GELDİ...
Anne Tekgöz, "Oğlumu okula göndermiştim kardeşini alması için. Ben de evde oturuyordum. Havva da telefonla oynuyordu içeri odada. Birden bire pat diye bir ses geldi biz hala ile beraber ağaya kalktık birbirimize sarıldık. Zaten direkt bina aşağı çöktük. Sonra çekyatın üzerine gelen bir parça ile arada boşluk oluştu. Çok çaba sarfettiler kurtardılar Elhamdülillah. Kızım da kurtuldu. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

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