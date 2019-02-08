İstanbul Kartal'dan gelen acı haber, Türkiye'yi ağlattı. Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerindeki 8 katlı, 14 daireli Yeşilyurt Apartmanı, önceki gün büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Korkunç olayda ölü sayısı 11'e çıktı. Enkaz altından gelen "İmdat" sesleri, heyecan yarattı. 13 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. 5 yaşındaki Havva Tekgöz 19 saat sonra göçükten sağ olarak kurtarıldı.
DUVARLARDA DENİZ KABUĞU VAR
Facianın perde arkasında ihmaller zinciri vardı. 8 katlı binanın son 3 katı kaçaktı. Binanın ayrıca deniz kumuyla yapıldığı saptandı. Duvarlarda midye kabuklarına rastlandı. Deniz kumuyla yapıldığı anlaşılan bina, 1999 depremini hatırlattı. Depremde yıkılan binaların büyük kısmı deniz kumuyla yapılmıştı. Çevredeki 7 bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Yetkililer, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.
ALARM VERDİ ANLAYAMADILAR
Çöken binanın bodrum katında tekstil atölyesi vardı. Atölyedeki makinelere yer açmak amacıyla binanın kolonlarının kesildiği iddiası ortaya atıldı. Çevre sakinleri, göçükten önce binanın sallandığını, ve bazı dairelerin camlarının patladığını anlattı.
CUMHURBAŞKANI, TAYYİP'İ ARADI
Çöken binanın enkazında kalan Tayyip Alemdar (9), göçükten 9 saat sonra kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneye kaldırılan adaşını aradı.
ASANSÖRDE MUCİZE KURTULUŞ
Hilal Alemdar (13), faciaya asansörde yakalandı. Göçükten 1 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Annesinin ise cesedine ulaşıldı.
Enkazdan sağ çıkanlardan biri de Nazan Tekgöz idi. "Kızım Havva kurtuldu mu?" dedi. 19 saat sonra da 5 yaşındaki Havva'dan güzel haber geldi.
DUVARLARDA DENİZ KABUĞU VAR
Facianın perde arkasında ihmaller zinciri vardı. 8 katlı binanın son 3 katı kaçaktı. Binanın ayrıca deniz kumuyla yapıldığı saptandı. Duvarlarda midye kabuklarına rastlandı. Deniz kumuyla yapıldığı anlaşılan bina, 1999 depremini hatırlattı. Depremde yıkılan binaların büyük kısmı deniz kumuyla yapılmıştı. Çevredeki 7 bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Yetkililer, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.
ALARM VERDİ ANLAYAMADILAR
Çöken binanın bodrum katında tekstil atölyesi vardı. Atölyedeki makinelere yer açmak amacıyla binanın kolonlarının kesildiği iddiası ortaya atıldı. Çevre sakinleri, göçükten önce binanın sallandığını, ve bazı dairelerin camlarının patladığını anlattı.
CUMHURBAŞKANI, TAYYİP'İ ARADI
Çöken binanın enkazında kalan Tayyip Alemdar (9), göçükten 9 saat sonra kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneye kaldırılan adaşını aradı.
ASANSÖRDE MUCİZE KURTULUŞ
Hilal Alemdar (13), faciaya asansörde yakalandı. Göçükten 1 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Annesinin ise cesedine ulaşıldı.
Enkazdan sağ çıkanlardan biri de Nazan Tekgöz idi. "Kızım Havva kurtuldu mu?" dedi. 19 saat sonra da 5 yaşındaki Havva'dan güzel haber geldi.
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