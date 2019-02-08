İstanbul Kartal'da 11 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı'nın çöküşünün altından skandallar zinciri çıktı. Yıkılan binanın defalarca uyarı verdiği ama ne apartman sakinlerinin ne de CHP'li Kartal Belediyesinin tedbir aldığı belirlendi. Yeşilyurt Apartmanı 1992'de CHP'li M. Ali Büklü'nün başkan olduğu dönemde, bugünlerde Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olan Hüsnü Yeşilyurt'un ailesi tarafından yapıldı. Yeşilyurt, 1998'e kadar burada yaşadı. Kardeşi Hikmet Yeşilyurt ise oturmaya devam etti. Bina "zemin +5 kat" diye ruhsatlandırıldı. Fakat Yeşilyurtlar, kaçak iki kat daha çıktı. 1998'de bu katlar için vergi beyanında bile bulunuldu. Yani vergi alınırken herhangi bir yıkım kararı verilmedi.

DEPREMDE HASAR ALDI

Türkiye gazetesinin haberine göre bina, 1999 Marmara depreminde hasar aldı. Sahipleri güçlendirme yaptı. Yandaki hasarlı binaların yıkılması kararlaştırıldı. Ancak Yeşilyurt Apartmanı'na "sağlam" raporu verilerek dokunulmadı. İşin garibi zamanla binaya üçüncü kaçak kat bile çıkıldı. Kat sayısı 8'e, daire sayısı 14'e yükseldi. 43 kişinin yaşadığı apartmanın altına konfeksiyon açıldı. İşletme sahipleri bazı taşıyıcı kolonları kesti. Denetlemede burasının ruhsatsız olduğu belirlendi. Belediye 2017'de mühürledi. İddiaya göre CHP'li Hüsnü Yeşilyurt'un nüfuzu sebebiyle apartmana dokunulamadı. Sahipleri imar affından yararlanmak için başvuru yaptı. Ve facia kaçınılmaz oldu.