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'da 8 katlı bina çöktü

Kartal’da 8 katlı bina çöktü. Ortalık savaş alanına döndü. 2 kişi öldü 7 kişi kurtarıldı

Kat kat dehşet
İstanbul Kartal'da 8 katlı bina, dün büyük bir görültüyle çöktü. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Adem Alemdar (47), Safiye Alemdar (44), Adile Oral (77), Nazan Tekgöz (37) ve Güler Yılmaz (56) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Muhtar Memiş Dikilidaş, "Patlama olmadı bina kendi kendine çöktü" iddiasında bulundu. Ali Yerlikaya, "14 dairede 43 kişi kayıtlıydı. Binanın 3 katı kaçak yapılmış" dedi. Binanın 1992 yılında SHP döneminde yapıldığı ortaya çıktı. 1999 depreminden sonra binaya güçlendirme çalışmaları yapıldığı öğrenildi.



4 KİŞİYLE TEMAS KURULDU
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çöken binada inceleme yaptı. Yıldırım, "4 vatandaşımızla temas kurulmuş. Arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler" dedi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Ankara'dan olay yerine gitti.

MUHAMMED İLE KONUŞUYORUZ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "9 yaşındaki Muhammed Alemdar enkaz altında, devamlı kendisiyle konuşuyoruz. İnşallah onu da oradan çıkartacağız" dedi.

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