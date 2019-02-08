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  • 08.02.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 18:12

lı genç arabasına öyle bir şey yaptı ki...

Avrupa ülkelerinde lüks araçlarını kadife ile kaplatan modifiye tutkunlarına 'de yenileri eklendi. ’ta modifiye meraklısı genç tarafından kadife ile kaplatılan görenleri şaşkına çevirdi.

Sanayi Sitesi'nde ini kadife ile kaplatan Can Şahinoğlu, gördüğü ilgiden memnun. Kadife kaplı otomobilinin daha rahat temizlendiğini belirten Şahinoğlu, "Kadife otomobilin boyasını koruyor, daha rahat yıkanıp temizleniyor. Dolu veya taş atığı gibi şeylerden aracın kaportasını koruyor. Yıkaması da çok basit. Su tuttuğunuzda toz, toprak akıp gidiyor" dedi.

GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKIYOR...
Modifiye tutkunu Sinan Özdilek ise internette gördükleri kadife kaplamayı araçlarına başarı ile uyguladıklarını söyledi.

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