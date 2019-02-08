Tokat Sanayi Sitesi'nde lüks otomobilini kadife ile kaplatan Can Şahinoğlu, gördüğü ilgiden memnun. Kadife kaplı otomobilinin daha rahat temizlendiğini belirten Şahinoğlu, "Kadife otomobilin boyasını koruyor, daha rahat yıkanıp temizleniyor. Dolu veya taş atığı gibi şeylerden aracın kaportasını koruyor. Yıkaması da çok basit. Su tuttuğunuzda toz, toprak akıp gidiyor" dedi.

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Modifiye tutkunu Sinan Özdilek ise internette gördükleri kadife kaplamayı araçlarına başarı ile uyguladıklarını söyledi.