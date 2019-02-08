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  • Son Güncelleme: 08.02.2019 10:05

'da dan kahreden detay! Aynı aileden 8 kişi öldü

'da da oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.

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