Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı. Kurtarma çalışmalarında 45. saatin sonunda 16 yaşında bir erkek çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

İYİ HABERİ BAKAN SOYLU VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu az önce canlı yayında yaptığı açıklamada "16 yaşında bir erkek. Genç bir çocuğumuzu canlı olarak arkadaşlar çıkardılar. Oradan bir ses geldi, müdahale ettiler. Şimdi de ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli ama ben söylemeyeyim, namazdan sonra genel bir açıklama yapacağız. Şükürler olsun" dedi.





45'İNCİ SAATTE YAŞAM UMUDU

Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, çeşitli arama kurtarma ekipleri de bekliyor.

Enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor.

Çöken binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında yakınları bulunanlar gelecek iyi haberleri bekliyor.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün akşam yapılan son açıklamaya göre, enkazdan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 11 kişi hayatını kaybetti.